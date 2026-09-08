Kırıkkale'de dron denetimini fark eden sürücü yolcuyla yer değiştirdi, 200 bin lira ceza yedi - Son Dakika
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Kırıkkale'de dron denetimini fark eden sürücü yolcuyla yer değiştirdi, 200 bin lira ceza yedi

Kırıkkale\'de dron denetimini fark eden sürücü yolcuyla yer değiştirdi, 200 bin lira ceza yedi
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Kırıkkale'de dron destekli trafik denetimini fark eden sürücü, araçtaki yolcu ile yer değiştirdi. Ekiplerin kontrolünde sürücü belgesinin daha önce geri alındığı belirlenen sürücüye 200 bin lira idari para cezası uygulandı.

Kırıkkale'de trafik denetimini fark eden sürücünün, araçtaki yolcu ile yer değiştirdiği dron ile görüntülendi. Trafik Kanunu kapsamında 200 bin lira idari para cezası uygulandı.

Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince Millet Bulvarı'nda dron destekli trafik denetimi gerçekleştirildi. Trafik denetimini fark eden sürücünün, araçta bulunan yolcu ile yer değiştirdiği dron görüntüleriyle tespit edildi. Ekiplerin yaptığı kontrolde, aracı kullanan kişinin sürücü belgesinin daha önce geri alındığı belirlendi. Sürücüye, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu kapsamında 200 bin lira idari para cezası uygulandı. Yapılan açıklamada, trafik denetimlerinin aralıksız sürdürüleceği bildirildi.

Kaynak: İHA

Kırıkkale, Güvenlik, 3. Sayfa, Trafik, Ceza, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kırıkkale'de dron denetimini fark eden sürücü yolcuyla yer değiştirdi, 200 bin lira ceza yedi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kırıkkale'de dron denetimini fark eden sürücü yolcuyla yer değiştirdi, 200 bin lira ceza yedi - Son Dakika
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