Esenler'de, evde çıkan tartışmada silahlı saldırgan dehşet saçtı: 3 ağır yaralı var - Son Dakika
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Esenler'de, evde çıkan tartışmada silahlı saldırgan dehşet saçtı: 3 ağır yaralı var

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Esenler’de bir evde başlayan tartışma silah sesleriyle son buldu. Henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan tartışmada S.K.’nin ateş açması sonucu 16 yaşındaki bir çocuğun da aralarında bulunduğu 3 kişi ağır yaralandı. Olay yerinden kaçan şüpheli, polis ekiplerinin kısa süren çalışmasıyla saldırıda kullandığı silahla birlikte yakalandı.

İstanbul Esenler’de bir evde çıkan tartışma silahlı saldırıya dönüştü. Tartışma sırasında S.K. tarafından ateş açılması sonucu 1’i çocuk 3 kişi ağır yaralanırken, olayın ardından kaçan şüpheli polis ekiplerinin çalışmasıyla saldırıda kullandığı silahla birlikte yakalandı.

TARTIŞMA KISA SÜREDE BÜYÜDÜ

Olay, saat 20.30 sıralarında Tuna Mahallesi 667. Sokak’ta meydana geldi. İddiaya göre S.K. ile aynı evde bulunan N.Y. (56), O.B. (35) ve E.T.Y. (16) arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine S.K.’nin silahını çıkararak üç kişiye ateş ettiği öne sürüldü. Saldırının ardından şüpheli olay yerinden kaçtı.

Esenler'de, evde çıkan tartışmada silahlı saldırgan dehşet saçtı: 3 ağır yaralı var

1’İ ÇOCUK 3 KİŞİ AĞIR YARALANDI

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk kontrollerde, silahla vurulan 3 kişinin yaralandığı belirlendi.

Yaralılardan birinin 16 yaşında çocuk olduğu öğrenilirken, üç kişi de ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.

Esenler'de, evde çıkan tartışmada silahlı saldırgan dehşet saçtı: 3 ağır yaralı var

ŞÜPHELİ SİLAHIYLA YAKALANDI

Saldırının ardından kaçan S.K.’nin yakalanması için polis ekipleri çalışma başlattı. Ekiplerin yürüttüğü çalışmalar sonucunda şüpheli, aynı mahallede saldırıda kullandığı silahla birlikte yakalandı.

Olayla ilgili polis ekiplerinin incelemesi sürüyor.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Esenler'de, evde çıkan tartışmada silahlı saldırgan dehşet saçtı: 3 ağır yaralı var - Son Dakika

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