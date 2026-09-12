Türkiye'nin savunma gücü dünyanın dilinde! Manşete taşıdılar - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Türkiye'nin savunma gücü dünyanın dilinde! Manşete taşıdılar

Türkiye\'nin savunma gücü dünyanın dilinde! Manşete taşıdılar
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hong Kong merkezli South China Morning Post, Türkiye'nin savunma sanayisindeki yerli üretim hamlesini mercek altına aldı. Haberde Türkiye'nin 2027-2029 döneminde savunma harcamalarını yüzde 229 artıracağı, kaynağın büyük bölümünü Batı'dan silah alımına değil yerli üretim kapasitesini büyütmeye ayıracağı vurgulandı. Tanklardan denizaltılara ve insansız hava araçlarına kadar genişleyen Türk savunma sanayisine dikkat çekildi.

Çin medyası, Türkiye'nin savunma sanayisindeki yükselişini gündemine taşıdı. South China Morning Post, Ankara'nın önümüzdeki üç yılda savunmaya ayırdığı kaynağı üç kattan fazla artırarak yerli ve milli üretimi güçlendireceğini yazdı. Geçtiğimiz günlerde Alman medyası da Türk yerli üretim savunma silahlarına geniş yer ayırmıştı. 

"BATI'DAN ALMAK YERİNE YERLİ ÜRETİM"

South China Morning Post, "Savaşlarla çevrili Türkiye savunma harcamalarını üç kattan fazla artırıyor" başlığıyla Türkiye'nin savunma politikasını ele aldı. Gazete, bölgesel çatışmaların ortasında bulunan Türkiye'nin savunma harcamalarında önemli bir artışa gittiğine dikkat çekti. Haberde, NATO'nun ikinci büyük ordusuna sahip Türkiye'nin 2027-2029 döneminde savunma bütçesindeki yüzde 229'luk artışın büyük bölümünü yerli silah üretimini genişletmek için kullanacağı belirtildi. Türkiye'nin böylece Batılı müttefiklerden hazır sistem alımına bağımlılığını daha da azaltmayı hedeflediği aktarıldı.

Türkiye'nin savunma gücü dünyanın dilinde! Manşete taşıdılar

TANKTAN DENİZALTIYA KADAR GENİŞ ÜRETİM

South China Morning Post, Türk savunma sanayisinin ulaştığı üretim çeşitliliğine de geniş yer ayırdı. Türkiye'nin artık tanklar, savaş gemileri, denizaltılar, savaş uçakları ve insansız hava araçları dahil geniş bir yelpazede askeri teçhizat geliştirdiği vurgulandı. Özellikle Türk insansız hava araçlarının uluslararası alanda ulaştığı konuma dikkat çekilirken, bu sistemlerin Ukrayna dahil farklı çatışma bölgelerinde kullanıldığı hatırlatıldı.

Türkiye'nin savunma gücü dünyanın dilinde! Manşete taşıdılar

KAAN'A SUUDİ ARABİSTAN VE PAKİSTAN İLGİSİ

Haberde Türkiye'nin en önemli savunma projelerinden milli muharip uçak KAAN da öne çıktı. South China Morning Post, Suudi Arabistan ve Pakistan'ı KAAN'ın potansiyel müşterileri arasında gösterdi. Böylece Türkiye'nin savunma sanayisindeki hedefinin yalnızca kendi ordusunun ihtiyaçlarını karşılamakla sınırlı olmadığı, ihracat kapasitesini büyütmenin de önem taşıdığı değerlendirmesine yer verildi.

Türkiye'nin savunma gücü dünyanın dilinde! Manşete taşıdılar

Suudi Arabistan, Hong Kong, Pakistan, Türkiye, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Çin Türkiye'nin savunma gücü dünyanın dilinde! Manşete taşıdılar - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (10)

  • zerdelci@hotmail.com [email protected]:
    diriliş Osmanlı’nın ayak sesleri, ver MEHTER’i 7 8 Yanıtla
    Necati Kaya Necati Kaya:
    Diriliş Osmanlıyı seyrettik. Birde yıkılış, kaçış vahdettini çekselerde seyretsek. 0 1
  • Mehmet Akın Mehmet Akın:
    motorlar bizim olmalı, yoksa anlamı yok, ana parça yerli olmalı o da motor, gerisi kolay 6 3 Yanıtla
    kuzey yıldız kuzey yıldız:
    motoru zaten biz yapıyoz...anlamadan yorum yapma 4 5
    Ekber SATIR Ekber SATIR:
    Kuzey jet motoru yapamadığın sürece öne geçemezsin 1 0
  • poyraz can poyraz can:
    motorlar nerede motorlar ??? 5 3 Yanıtla
  • 2495azizz 2495azizz:
    Oda olacak.sonrasında neyi eleştireceksin. 5 3 Yanıtla
  • Ekber SATIR Ekber SATIR:
    Cumhuriyet kurulduğunda uçak yapıyorduk zaten ???? Noldu da kapandı .... 2 1 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ünlü Yunan şarkıcı Yorgos Mazonakis’in ölümüne soruşturma 2 doktor gözaltında Ünlü Yunan şarkıcı Yorgos Mazonakis'in ölümüne soruşturma! 2 doktor gözaltında
Semih’in ölümünde şüpheden sanık yararlandı Kesinleşmiş müebbet hapis bozuldu Semih'in ölümünde şüpheden sanık yararlandı! Kesinleşmiş müebbet hapis bozuldu
Evinin 3. katından düşen 19 yaşındaki gencin hayati tehlikesi devam ediyor Evinin 3. katından düşen 19 yaşındaki gencin hayati tehlikesi devam ediyor
Fransa’da Haenel’in Gazze sözleri nedeniyle programın tekrarı France TV’den kaldırıldı Fransa'da Haenel'in Gazze sözleri nedeniyle programın tekrarı France TV'den kaldırıldı
Eski İtalya Dışişleri Bakanı ve AB Komiseri Emma Bonino hayatını kaybetti Eski İtalya Dışişleri Bakanı ve AB Komiseri Emma Bonino hayatını kaybetti
Dehşete düşüren cinayetin katili tüm detayları anlattı Dehşete düşüren cinayetin katili tüm detayları anlattı
Lüks otelde 30 milyon TL’lik hesap Katarlı şeyh sırra kadem bastı Lüks otelde 30 milyon TL'lik hesap! Katarlı şeyh sırra kadem bastı
İsmail Kartal istifa edip giderken yapılan saygısızlığa bakın İsmail Kartal istifa edip giderken yapılan saygısızlığa bakın
İsmail Kartal’ın istifasının perde arkası ortaya çıktı Eğer doğruysa yer yerinden oynar İsmail Kartal'ın istifasının perde arkası ortaya çıktı! Eğer doğruysa yer yerinden oynar

12:57
ABD Başkanı Trump: İran savaşı çok yakında sona erecek, petrol fiyatları da hızla düşecek
ABD Başkanı Trump: İran savaşı çok yakında sona erecek, petrol fiyatları da hızla düşecek
12:52
Görüntü İstanbul’dan Kimliğini gösterip sürücüyü yumrukladı
Görüntü İstanbul'dan! Kimliğini gösterip sürücüyü yumrukladı
12:40
Kılıçdaroğlu, “Cumhurbaşkanı adayı olarak önerebiliriz“ deyip iki isim söyledi
Kılıçdaroğlu, "Cumhurbaşkanı adayı olarak önerebiliriz" deyip iki isim söyledi
11:33
“Şimşekler“ suç örgütüne operasyon 11 ilde 64 gözaltı
"Şimşekler" suç örgütüne operasyon! 11 ilde 64 gözaltı
11:33
Sınıf annesinin WhatsApp grubuna yazdığı mesaj ortalığı karıştırdı
Sınıf annesinin WhatsApp grubuna yazdığı mesaj ortalığı karıştırdı
11:33
Icardi Türkiye’nin komşusuna gidiyor İtalya derken bambaşka takım
Icardi Türkiye'nin komşusuna gidiyor! İtalya derken bambaşka takım
11:19
Salı günü pompada büyük değişim Motorine rekor zam bekleniyor
Salı günü pompada büyük değişim! Motorine rekor zam bekleniyor
11:18
Ahmet Hakan’dan bomba iddia Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yavaş’ı AK Parti’ye mi davet etti
Ahmet Hakan'dan bomba iddia! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yavaş'ı AK Parti'ye mi davet etti?
10:03
Erkek doktora muayene olmak istemeyince ortalık karıştı
Erkek doktora muayene olmak istemeyince ortalık karıştı
09:46
Milyonların sonucunu merak ettiği görüşme burada yapıldı
Milyonların sonucunu merak ettiği görüşme burada yapıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.09.2026 13:07:24. #.0.2#
SON DAKİKA: Türkiye'nin savunma gücü dünyanın dilinde! Manşete taşıdılar - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement