TIR kabininde yıllarca süren çocuk istismarı deşifre edildi: Savcılık idam istedi

ABD’nin Florida eyaletinde yürütülen bir adli soruşturma, çocuklara yönelik ağır ihmal ve istismar zincirini ortaya çıkardı. Başsavcılık tarafından yapılan açıklamaya göre, yaşları 5 ile 9 arasında değişen 4 çocuk, bir TIR’ın uyku kabininde tutularak yıllarca sistematik istismara uğradı.

"HAREKET HALİNDEKİ HAPİSHANE": 6 YILLIK İHMAL VE İSTİSMAR

Florida Başsavcısı James Uthmeier’in yürüttüğü soruşturma dosyasına yansıyan bilgilere göre; 5, 5, 6 ve 9 yaşlarındaki dört çocuk, Ocak 2020 ile Nisan 2026 tarihleri arasında ticari araç sürücüsü Keysha Monique Epps (51) tarafından Atlanta-Miami güzergahında sefer yapan bir TIR’ın uyku kabininde yaşamaya zorlandı.

Keisha Epps

Yetkililer, çocukların tek bir ranzayı paylaşmak zorunda bırakıldığını; yeterli beslenme, hijyen, eğitim ve sağlık hizmetlerinden tamamen mahrum edildiğini kaydetti. Çocukların zaman zaman TIR mola noktalarında araç içinde kilitli bırakıldıkları belirlendi.

Tamra Stewart

AĞIR SUÇLAMALAR VE CİNSEL İSTİSMAR

Adli tıp ve soruşturma raporlarında, çocuklardan ikisinde tedavi edilmemiş yanık izlerine rastlandığı, bir çocuğa ise kurtarılmasının ardından cinsel yolla bulaşan enfeksiyon teşhisi konulduğu bilgisi yer aldı.

Dosyadaki beyanlara göre; iki kız çocuğunun Tamra Marshon Stewart (37) tarafından yıllarca cinsel istismara maruz bırakıldığı, duruma karşı çıkan iki erkek çocuğunun ise darbedildiği tespit edildi. Soruşturma kapsamında ifadesi alınan Stewart’ın, kız çocuklarından birine yönelik cinsel saldırı suçlamalarını kabul ettiği bildirildi. TIR sürücüsü Epps’in ise durumdan haberdar olmasına rağmen istismarı engellemediği ve kolluk kuvvetlerine bildirmediği öne sürüldü.

22 AYRI SUÇLAMADAN İDAM CEZASI İSTEMİ

Gözaltına alınan şüpheliler Tamra Marshon Stewart ve Keysha Monique Epps hakkında; çocuklara yönelik cinsel saldırı, ağır ihmal, darp ve istismarı bildirmeme suçları başta olmak üzere toplam 22 ayrı iddianame düzenlendi.

Olayı "hareket halindeki bir hapishane" olarak nitelendiren Başsavcı Uthmeier, sanıklar hakkında yasanın öngördüğü en ağır ceza olan ölüm cezasının talep edileceğini açıkladı. Ağustostan bu yana tutuklu bulunan sanıklar hakkındaki adli süreç devam ediyor.