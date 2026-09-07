KKTC\'de Filo Jet faciasında görevden almalar sürüyor; sayı 6 oldu

KKTC'de Girne açıklarında batan "Filo Jet" isimli yolcu gemisinin ardından görevden almalar devam ediyor. Meteoroloji Dairesi Müdürü Sinan Güneş'in de görevine son verilmesiyle facia sonrası görevden alınanların sayısı 6'ya yükseldi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) Girne açıklarında batan "Filo Jet" isimli yolcu gemisine ilişkin yürütülen soruşturma ve incelemeler devam ederken yeni bir görevden alma kararı geldi.

METEOROLOJİ DAİRESİ MÜDÜRÜ GÖREVDEN ALINDI

Resmi Gazete'de yayımlanan kararla KKTC Meteoroloji Dairesi Müdürü Sinan Güneş'in görevine son verildi.

Güneş'in görevden alınmasıyla Filo Jet faciasının ardından görevine son verilenlerin sayısı 6'ya yükseldi.

SÜREÇ BAKAN ARIKLI'NIN GÖREVDEN ALINMASIYLA BAŞLADI

KKTC Başbakanı Ünal Üstel tarafından 2 Eylül'de Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı görevinden alınan Erhan Arıklı'nın ardından bakanlık bünyesindeki üç yetkili ile limanda görev yapan iki kamu çalışanının da görevlerine son verilmişti.

Filo Jet faciasına ilişkin adli soruşturmanın yanı sıra kazada ihmal veya kusur bulunup bulunmadığının belirlenmesine yönelik incelemeler sürüyor.

267 KİŞİYLE YOLA ÇIKMIŞTI

Girne Limanı ile Mersin'deki Taşucu Limanı arasında sefer yapan katamaran tipi yüksek hızlı yolcu gemisi Filo Jet, 30 Ağustos'ta Girne'den hareket ettikten kısa süre sonra ön kısmından su almaya başlamıştı.

Girne Limanı'na dönmeye çalışan gemi bir süre sonra batmıştı.

14 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ, 14 KİŞİ KAYIP

Gemide bulunan 267 yolcu ve mürettebattan 239 kişi kurtarılırken, 14 yolcu hayatını kaybetmişti. Kayıp 14 kişiyi bulmak için arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Batan geminin enkazının ise 554 metre derinlikte tespit edildiği açıklanmıştı.