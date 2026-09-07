KKTC'de Filo Jet faciasında görevden almalar sürüyor; sayı 6 oldu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

KKTC'de Filo Jet faciasında görevden almalar sürüyor; sayı 6 oldu

KKTC\'de Filo Jet faciasında görevden almalar sürüyor; sayı 6 oldu
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

KKTC'de Girne açıklarında batan Filo Jet gemisi sonrası Meteoroloji Dairesi Müdürü Sinan Güneş'in görevine son verildi. Böylece facia nedeniyle görevden alınanların sayısı 6'ya yükseldi; adli soruşturma ve incelemeler sürüyor.

KKTC'de Girne açıklarında batan "Filo Jet" isimli yolcu gemisinin ardından görevden almalar devam ediyor. Meteoroloji Dairesi Müdürü Sinan Güneş'in de görevine son verilmesiyle facia sonrası görevden alınanların sayısı 6'ya yükseldi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) Girne açıklarında batan "Filo Jet" isimli yolcu gemisine ilişkin yürütülen soruşturma ve incelemeler devam ederken yeni bir görevden alma kararı geldi.

METEOROLOJİ DAİRESİ MÜDÜRÜ GÖREVDEN ALINDI

Resmi Gazete'de yayımlanan kararla KKTC Meteoroloji Dairesi Müdürü Sinan Güneş'in görevine son verildi.

Güneş'in görevden alınmasıyla Filo Jet faciasının ardından görevine son verilenlerin sayısı 6'ya yükseldi.

SÜREÇ BAKAN ARIKLI'NIN GÖREVDEN ALINMASIYLA BAŞLADI

KKTC Başbakanı Ünal Üstel tarafından 2 Eylül'de Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı görevinden alınan Erhan Arıklı'nın ardından bakanlık bünyesindeki üç yetkili ile limanda görev yapan iki kamu çalışanının da görevlerine son verilmişti.

Filo Jet faciasına ilişkin adli soruşturmanın yanı sıra kazada ihmal veya kusur bulunup bulunmadığının belirlenmesine yönelik incelemeler sürüyor.

267 KİŞİYLE YOLA ÇIKMIŞTI

Girne Limanı ile Mersin'deki Taşucu Limanı arasında sefer yapan katamaran tipi yüksek hızlı yolcu gemisi Filo Jet, 30 Ağustos'ta Girne'den hareket ettikten kısa süre sonra ön kısmından su almaya başlamıştı.

Girne Limanı'na dönmeye çalışan gemi bir süre sonra batmıştı.

14 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ, 14 KİŞİ KAYIP

Gemide bulunan 267 yolcu ve mürettebattan 239 kişi kurtarılırken, 14 yolcu hayatını kaybetmişti. Kayıp 14 kişiyi bulmak için arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Batan geminin enkazının ise 554 metre derinlikte tespit edildiği açıklanmıştı.

Kaynak: İHA

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Sinan Güneş, Denizcilik, Politika, Kıbrıs, Ulaşım, Girne, Son Dakika

Son Dakika Politika KKTC'de Filo Jet faciasında görevden almalar sürüyor; sayı 6 oldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yeni OVP’de çalışma hayatını değiştirecek formüller Evden çalışma, esnek mesai ve bakım desteği... Yeni OVP'de çalışma hayatını değiştirecek formüller! Evden çalışma, esnek mesai ve bakım desteği...
Galatasaray’ın Sporting maçını Norveçli hakem yönetecek Galatasaray'ın Sporting maçını Norveçli hakem yönetecek
3 yaşındaki Mavi’nin öldüğü kaza görüntüleri ortaya çıktı Sürücünün savunması isyan ettirdi 3 yaşındaki Mavi'nin öldüğü kaza görüntüleri ortaya çıktı! Sürücünün savunması isyan ettirdi
Tanju Özcan’dan “2,5 milyon lira“ savunması “Cevap vermemek için 10 takla atıyor“ Tanju Özcan'dan "2,5 milyon lira" savunması! "Cevap vermemek için 10 takla atıyor"
Dursun Özbek’ten, TFF Başkanı Hacıosmanoğlu’na ziyaret Dursun Özbek'ten, TFF Başkanı Hacıosmanoğlu'na ziyaret
Süper Lig’de yayıncı değişiyor Masadaki rakam tam 500 milyon dolar Süper Lig'de yayıncı değişiyor! Masadaki rakam tam 500 milyon dolar
Davutoğlu şüpheli sıfatıyla adliyede Davutoğlu şüpheli sıfatıyla adliyede
Ekonomist Burak Köseoğlu’ndan önemli uyarılar: Altın, ABD tahvillerini geride bıraktı, petrolde 108 dolar sinyali Ekonomist Burak Köseoğlu'ndan önemli uyarılar: Altın, ABD tahvillerini geride bıraktı, petrolde 108 dolar sinyali

12:35
Yıldız Tilbe konserinde ortalık karıştı
Yıldız Tilbe konserinde ortalık karıştı
11:48
İmam ve müezzin cami kapısında tekme tokat kavga etti
İmam ve müezzin cami kapısında tekme tokat kavga etti
11:42
Bir babanın en ağır vedası 4 yaşındaki kızına son kez sarıldı
Bir babanın en ağır vedası! 4 yaşındaki kızına son kez sarıldı
11:32
Fenerbahçe’nin alamadığı forvetler leblebi gibi gol atıyor
Fenerbahçe'nin alamadığı forvetler leblebi gibi gol atıyor
11:29
OVP sonrası hesaplar değişti İşte en düşük emekli maaşı için konuşulan rakam
OVP sonrası hesaplar değişti! İşte en düşük emekli maaşı için konuşulan rakam
11:10
Ankara kulislerini hareketlendiren Demirtaş iddiası DEM Parti’nin başına geçebilir
Ankara kulislerini hareketlendiren Demirtaş iddiası! DEM Parti'nin başına geçebilir
11:05
Arda Güler, Şampiyonlar Ligi’nde yok Mourinho “Kusura bakma” deyip açıkladı
Arda Güler, Şampiyonlar Ligi'nde yok! Mourinho “Kusura bakma” deyip açıkladı
10:53
İntihar edeceğini söyleyen kızın yayınına annesi de girdi
İntihar edeceğini söyleyen kızın yayınına annesi de girdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.09.2026 12:39:52. #7.13#
SON DAKİKA: KKTC'de Filo Jet faciasında görevden almalar sürüyor; sayı 6 oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement