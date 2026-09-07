Rize Çamlıhemşin'de Eylül karı Kaçkar ve Altıparmak Dağları'nı beyaza bürüdü - Son Dakika
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Rize Çamlıhemşin'de Eylül karı Kaçkar ve Altıparmak Dağları'nı beyaza bürüdü

Rize Çamlıhemşin\'de Eylül karı Kaçkar ve Altıparmak Dağları\'nı beyaza bürüdü
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Rize'nin Çamlıhemşin ilçesindeki yüksek rakımlı yaylalarda Eylül ayında kar yağışı etkili oldu. Kaçkar ve Altıparmak Dağları'nın yüksek kesimleri beyaz örtüyle kaplanırken, bölgede kıştan kalma görüntüler oluştu. Yayladaki Ali Kuyumcu, kar yağışını cep telefonuyla görüntüledi.

Rize'nin Çamlıhemşin ilçesine bağlı yüksek rakımlı yaylalarda Sonbahar mevsiminin ilk ayı olan Eylül ayında kar yağışı etkili oldu. Eylül ayının ilk günlerinde gelen kar yağışı, Kaçkar ve Altıparmak Dağları'nın yüksek kesimlerini beyaz örtüyle kapladı.

Çamlıhemşin'in yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı, Kaçkar ve Altıparmak Dağları'nda kıştan kalma görüntüler oluşturdu. Yeşilin hakim olduğu yaylalarda beyaz örtünün ortaya çıkması bölgeye farklı bir güzellik kattı.

Yaylada bulunan Ali Kuyumcu, aniden bastıran kar yağışını cep telefonu kamerasıyla görüntüledi. Bölgede rakım yükseldikçe hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte kar yağışı etkisini artırdı. Bölgeyi ziyaret eden vatandaşlar ve doğa tutkunları için ortaya çıkan kar manzaraları ise Kaçkarların dört mevsim farklı güzellikler sunduğunu bir kez daha gözler önüne serdi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Çevre Rize Çamlıhemşin'de Eylül karı Kaçkar ve Altıparmak Dağları'nı beyaza bürüdü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Rize Çamlıhemşin'de Eylül karı Kaçkar ve Altıparmak Dağları'nı beyaza bürüdü - Son Dakika
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