Eskişehir'deki sanayi sitesinde çıkan yangını söndürme çalışmalarına TOMA da destek verdi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Eskişehir'deki sanayi sitesinde çıkan yangını söndürme çalışmalarına TOMA da destek verdi

Eskişehir\'deki sanayi sitesinde çıkan yangını söndürme çalışmalarına TOMA da destek verdi
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Eskişehir Tepebaşı'ndaki Baksan Sanayi Sitesi'nde bir yapı denetim malzemeleri satan 2 katlı işletmede yangın çıktı. Çok sayıda itfaiye ekibinin müdahale ettiği yangında alevlere TOMA da destek verdi, Emniyet Müdürü Tolga Yılmaz olay yerinde çalışmaları takip etti.

ESKİŞEHİR'de Baksan Sanayi Sitesinde 2 katlı bir yapı denetim malzemeleri satan işletmede yangın çıktı. Çok sayıda itfaiye ekibinin yanı sıra alevlere TOMA da söndürme çalışmalarına destek verdi.

Tepebaşı ilçesinde Baksan sanayi sitesinde yer alan bir yapı denetim malzemeleri satan 2 katlı işletmede henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yoğun dumanları görenlerin ihbarı üzerine işletmeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangın rüzgarın da etkisiyle kısa sürede tüm işletmeyi sardı. Alevlerin büyümesi üzerine Eskişehir Emniyet Müdürlüğü işletme çevresindeki güvenlik tedbiri alırken, Toplumsal Olaylara Müdahale Aracı (TOMA) da itfaiye ekiplerine destek verdi. Yangını söndürme çalışmaları sürerken, Eskişehir Emniyet Müdürü Tolga Yılmaz da olay yerinde gelerek, çalışmalarını yerinde takip ediyor.

Kaynak: DHA

Tolga Yılmaz, Eskişehir, Tepebaşı, Güvenlik, İtfaiye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Eskişehir'deki sanayi sitesinde çıkan yangını söndürme çalışmalarına TOMA da destek verdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bülent Turan’dan sert mesaj: Ne olur bu milletin sabrını sınamayın Bülent Turan'dan sert mesaj: Ne olur bu milletin sabrını sınamayın
Somalili Bakan Mohamud: Türkiye-Somali ilişkilerini kötülemek isteyen kiralık kişiler var Somalili Bakan Mohamud: Türkiye-Somali ilişkilerini kötülemek isteyen kiralık kişiler var
İran’da zincirleme kazada yakıt tankeri patladı, 11 kişi hayatını kaybetti İran'da zincirleme kazada yakıt tankeri patladı, 11 kişi hayatını kaybetti
Mısır’da ünlü sunucu Sarah Khalifa dahil 12 kişi, uyuşturucu suçundan idama mahkum edildi Mısır’da ünlü sunucu Sarah Khalifa dahil 12 kişi, uyuşturucu suçundan idama mahkum edildi
Fenerbahçe’nin derbiyi kaybettiğini gören Talisca hemen telefona sarıldı Fenerbahçe'nin derbiyi kaybettiğini gören Talisca hemen telefona sarıldı
“Yetkim var” diyerek kuralı çiğnemedi Vali makam aracında kırmızı ışıkta bekledi “Yetkim var” diyerek kuralı çiğnemedi! Vali makam aracında kırmızı ışıkta bekledi

22:56
Evinde ölü bulunan oyuncu Serhat Kılıç’ın kız arkadaşının ifadesine ulaşıldı: Acı çektiği gün setten atılmış
Evinde ölü bulunan oyuncu Serhat Kılıç’ın kız arkadaşının ifadesine ulaşıldı: Acı çektiği gün setten atılmış
22:27
Tüyleri diken diken eden görüntüler Filenin Sultanları hep bir ağızdan İstiklal Marşı’nı söyledi
Tüyleri diken diken eden görüntüler! Filenin Sultanları hep bir ağızdan İstiklal Marşı'nı söyledi
22:00
Fatih Tekke gitti, Trabzonspor patladı Rakibi resmen parçaladılar
Fatih Tekke gitti, Trabzonspor patladı! Rakibi resmen parçaladılar
21:47
Almanya’da siyasi deprem: Aşırı sağcı AfD oyların yüzde 44’ünü alarak rekor kırdı
Almanya’da siyasi deprem: Aşırı sağcı AfD oyların yüzde 44’ünü alarak rekor kırdı
21:44
Şampiyonluk sonrası gözyaşlarını zor tuttu Eda Erdem’den tarihi sözler
Şampiyonluk sonrası gözyaşlarını zor tuttu! Eda Erdem'den tarihi sözler
21:21
Filenin Sultanları üst üste ikinci kez Avrupa şampiyonu
Filenin Sultanları üst üste ikinci kez Avrupa şampiyonu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.09.2026 00:26:43. #7.13#
SON DAKİKA: Eskişehir'deki sanayi sitesinde çıkan yangını söndürme çalışmalarına TOMA da destek verdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement