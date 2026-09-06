Fatih Tekke gitti, Trabzonspor patladı! Rakibi resmen parçaladılar - Son Dakika
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Fatih Tekke gitti, Trabzonspor patladı! Rakibi resmen parçaladılar

Fatih Tekke gitti, Trabzonspor patladı! Rakibi resmen parçaladılar
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Amedspor yenilgisinin ardından Fatih Tekke ile yollarını ayıran Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında sahasında Gençlerbirliği'ni 5-0 mağlup etti. Paul Onuachu'nun 2 gol attığı karşılaşmada Muhammed Salah, Ernest Muçi ve Franculino Dju da fileleri havalandırdı.

Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Trabzonspor ile Gençlerbirliği karşı karşıya geldi. Amedspor mağlubiyeti sonrası teknik direktör Fatih Tekke ile yollarını ayıran bordo-mavililer, sahasında çıktığı mücadeleyi 5-0 gibi farklı bir skorla kazandı.

ONUACHU 5. DAKİKADA PERDEYİ AÇTI

Trabzonspor karşılaşmaya fırtına gibi başladı. Henüz 5. dakikada Paul Onuachu fileleri havalandırarak bordo-mavilileri 1-0 öne geçirdi. Ev sahibi ekip 14. dakikada Muhammed Salah'ın penaltıdan kaydettiği golle farkı 2'ye çıkardı.

Fatih Tekke gitti, Trabzonspor patladı! Rakibi resmen parçaladılar

ONUACHU BİR KEZ DAHA SAHNEDE

Trabzonspor'un baskısı devam ederken 22. dakikada Paul Onuachu yeniden sahneye çıktı. Nijeryalı golcü kendisinin ikinci, takımının üçüncü golünü kaydetti. Bordo-mavililer böylece karşılaşmanın ilk 22 dakikasında 3 farklı üstünlüğü yakaladı.

Fatih Tekke gitti, Trabzonspor patladı! Rakibi resmen parçaladılar

İKİNCİ YARIDA DA DURMADILAR

Trabzonspor ikinci yarıda da gollerine devam etti. 59. dakikada Ernest Muçi skoru 4-0'a taşıdı. Karşılaşmada son sözü ise yeni transferlerden Franculino Dju söyledi. 78. dakikada fileleri havalandıran Dju, skoru 5-0'a getirdi. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca Trabzonspor sahadan 5-0'lık farklı galibiyetle ayrıldı.

Fatih Tekke gitti, Trabzonspor patladı! Rakibi resmen parçaladılar

FATİH TEKKE SONRASI 5 GOLLÜ GALİBİYET

Amedspor karşısında alınan 2-1'lik yenilginin ardından Fatih Tekke ile yollarını ayıran Trabzonspor, ilk lig maçında Gençlerbirliği karşısında farklı bir galibiyete imza attı.

Trendyol Süper Lig, Gençlerbirliği, Muhammed Salah, Ernest Muçi, Fatih Tekke, Trabzonspor, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fatih Tekke gitti, Trabzonspor patladı! Rakibi resmen parçaladılar - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • Recep Yaşakan Recep Yaşakan:
    Trabzonspor bundan sonra büyük kabuslar bekliyor bu maç kendi evinde mecburdur kazanması lazımdı geçen hafta büyük yenilgi teknik direktörü gitti ama bundan sonra en büyük hüsranlar olacak 4 5 Yanıtla
  • Gökhan Fettahoğlu Gökhan Fettahoğlu:
    Yanlış anlamayın fatih tekkenin ne katkısı oldu ki bide kalkmış m.salaha taktik veriyor adam takımı oynatamadı adamlar rahatladı fatih tekkenin hiçbir faktörü yok malesef geri gelmesin de bir daha takımı batırmasın 1 1 Yanıtla
  • Uygar Demirbas Uygar Demirbas:
    Sendeki zor rakip takımda yok şuan kabuslar görmeye başlayın o zaman 1 1 Yanıtla
  • mehmet.bey01@hotmail.com [email protected]:
    şükür fatih tekkenin kabız futbolundan kurtulduk… 0 1 Yanıtla
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SON DAKİKA: Fatih Tekke gitti, Trabzonspor patladı! Rakibi resmen parçaladılar - Son Dakika
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