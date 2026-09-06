Fatih Tekke gitti, Trabzonspor patladı! Rakibi resmen parçaladılar

Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Trabzonspor ile Gençlerbirliği karşı karşıya geldi. Amedspor mağlubiyeti sonrası teknik direktör Fatih Tekke ile yollarını ayıran bordo-mavililer, sahasında çıktığı mücadeleyi 5-0 gibi farklı bir skorla kazandı.

ONUACHU 5. DAKİKADA PERDEYİ AÇTI

Trabzonspor karşılaşmaya fırtına gibi başladı. Henüz 5. dakikada Paul Onuachu fileleri havalandırarak bordo-mavilileri 1-0 öne geçirdi. Ev sahibi ekip 14. dakikada Muhammed Salah'ın penaltıdan kaydettiği golle farkı 2'ye çıkardı.

ONUACHU BİR KEZ DAHA SAHNEDE

Trabzonspor'un baskısı devam ederken 22. dakikada Paul Onuachu yeniden sahneye çıktı. Nijeryalı golcü kendisinin ikinci, takımının üçüncü golünü kaydetti. Bordo-mavililer böylece karşılaşmanın ilk 22 dakikasında 3 farklı üstünlüğü yakaladı.

İKİNCİ YARIDA DA DURMADILAR

Trabzonspor ikinci yarıda da gollerine devam etti. 59. dakikada Ernest Muçi skoru 4-0'a taşıdı. Karşılaşmada son sözü ise yeni transferlerden Franculino Dju söyledi. 78. dakikada fileleri havalandıran Dju, skoru 5-0'a getirdi. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca Trabzonspor sahadan 5-0'lık farklı galibiyetle ayrıldı.

FATİH TEKKE SONRASI 5 GOLLÜ GALİBİYET

Amedspor karşısında alınan 2-1'lik yenilginin ardından Fatih Tekke ile yollarını ayıran Trabzonspor, ilk lig maçında Gençlerbirliği karşısında farklı bir galibiyete imza attı.