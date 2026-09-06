Muhittin Böcek cezaevinden mektup yazdı: Kılıçdaroğlu’na “Genel Başkanımız” dedi, Özgür Özel’i sadece adıyla andı - Son Dakika
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Muhittin Böcek cezaevinden mektup yazdı: Kılıçdaroğlu’na “Genel Başkanımız” dedi, Özgür Özel’i sadece adıyla andı

Muhittin Böcek cezaevinden mektup yazdı: Kılıçdaroğlu’na “Genel Başkanımız” dedi, Özgür Özel’i sadece adıyla andı
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Görevinden uzaklaştırılan tutuklu Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, cezaevinden kaleme aldığı mektupla 32 yıllık siyasi geçmişini anlatırken dikkat çeken ifadeler kullandı. Böcek, 2024 yılında kendisini aday gösteren Özgür Özel'den yalnızca adıyla söz ederken, 2026 yılına ilişkin bölümde Kemal Kılıçdaroğlu için “CHP Genel Başkanımız” ifadesini kullandı. Böcek’in bu sözleri, CHP ile YENİ Parti arasındaki siyasi tercihini satır aralarında ortaya koyduğu şeklinde yorumlandı.

Görevden uzaklaştırılan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, tutuklu bulunduğu cezaevinden dikkat çeken bir mektup kaleme aldı. 32 yıllık siyasi geçmişini anlatan Böcek’in ifadelerinde parti tercihini ortaya koyduğu şeklinde yorumlanabilecek bir ayrıntı dikkat çekti. Böcek, 2024 yılında kendisini aday gösteren Özgür Özel’den yalnızca adıyla söz ederken, 2026 yılına ilişkin bölümde Kemal Kılıçdaroğlu için “CHP Genel Başkanımız” ifadesini kullandı.

32 YILLIK SİYASİ GEÇMİŞİNİ ANLATTI

Böcek, mektubuna Antalya ve Antalyalıları selamlayarak başladı. Siyasete Anavatan Partisi döneminde Turgut Özal ve Mesut Yılmaz ile başladığını belirten Böcek, 1994-1999 yılları arasında ANAP Merkez İlçe Başkanlığı yaptığını aktardı.

1999 yılında ANAP'tan Konyaaltı Belediye Başkanı seçildiğini belirten Böcek, daha sonraki siyasi kariyerini ise CHP çatısı altında sürdürdüğünü ifade etti.

Muhittin Böcek cezaevinden mektup yazdı: Kılıçdaroğlu’na “Genel Başkanımız” dedi, Özgür Özel’i sadece adıyla andı

6 KEZ ADAY OLDU, 6 KEZ SEÇİLDİ

Siyasi kariyerindeki seçimleri tek tek sıralayan Böcek, 1999'da ANAP'tan Konyaaltı Belediye Başkanı seçildiğini, 2004, 2009 ve 2014 seçimlerinde ise CHP'den aynı göreve geldiğini anlattı.

Böcek, 2019 yerel seçimlerinde ise Millet İttifakı'nın Antalya Büyükşehir Belediye Başkan adayı gösterildiğini ve Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı seçildiğini belirtti.

2024 seçimlerine de değinen Böcek, Özgür Özel tarafından aday gösterildiğini ifade etti. “Herkesin Başkanı” sloganıyla seçime girdiğini belirten Böcek, oyların yaklaşık yarısını alarak üst üste ikinci kez Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı seçildiğini kaydetti.

ÖZGÜR ÖZEL'İ SADECE ADIYLA ANDI

Mektubun dikkat çeken bölümü ise Böcek'in CHP'deki genel başkanlara ilişkin kullandığı ifadeler oldu.

Böcek, 2024 seçimlerini anlatırken “Sn. Özgür Özel aday gösterdi” ifadesini kullandı.

Ancak 2026 yılına ilişkin bölümde Kemal Kılıçdaroğlu'ndan söz ederken kullandığı ifade dikkat çekti:

“2026. Sn. Kemal Kılıçdaroğlu CHP Genel Başkanımız oldu.”

Böylece Böcek, Özgür Özel için herhangi bir “Genel Başkan” veya benzeri bir sıfat kullanmazken, Kılıçdaroğlu'nu açık şekilde “Genel Başkanımız” olarak nitelendirdi.

Bu ifade, Böcek'in CHP içerisindeki siyasi tutumuna ilişkin dikkat çeken bir mesaj olarak yorumlandı.

Muhittin Böcek cezaevinden mektup yazdı: Kılıçdaroğlu’na “Genel Başkanımız” dedi, Özgür Özel’i sadece adıyla andı

“6. DEFA BELEDİYE BAŞKANI ADAYI OLDUM VE HEP SEÇİLDİM”

Böcek, mektubunda siyasi hayatındaki seçim başarısına da özellikle vurgu yaptı.

“Ben 6. defa belediye başkanı adayı oldum ve hep seçildim” diyen Böcek, 1999'da ANAP'tan, sonraki beş seçimde ise CHP'den aday olduğunu belirtti.

Böcek, “2004-2009-2014-2019-2024: 5 defa CHP'den belediye başkanı seçildim” ifadelerini kullandı.

“ŞANTAJA, KUMPASA BOYUN EĞMEDİM”

Mektubunun sonunda siyasi hayatını ve Antalya ile kurduğu bağı anlatan Böcek, Yörük çocuğu olarak Toroslar'da büyüdüğünü belirtti.

32 yıldır ülkesi, devleti, milleti ve Antalya için çalıştığını ifade eden Böcek, şu sözleri kullandı:

“Uzun ince bu yolda şantaja, kumpasa boyun eğmeden, tehditlere teslim olmadan ve kimseyi ötekileştirmeden gece gündüz hep çalıştım.”

Böcek, kendisine destek olan siyasi parti büyüklerine teşekkür ederek, hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, hayatta olanlara ise sağlık diledi.

Mektubunu ise “Sevgi ve hasretle...” sözleriyle tamamladı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Cumhuriyet Halk Partisi, Kemal Kılıçdaroğlu, Muhittin Böcek, Yeni Parti, Özgür Özel, Antalya, Son Dakika

Son Dakika Antalya Muhittin Böcek cezaevinden mektup yazdı: Kılıçdaroğlu’na “Genel Başkanımız” dedi, Özgür Özel’i sadece adıyla andı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Muhittin Böcek cezaevinden mektup yazdı: Kılıçdaroğlu’na “Genel Başkanımız” dedi, Özgür Özel’i sadece adıyla andı - Son Dakika
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