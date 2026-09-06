Serdal Adalı derbiden düğüne tekneyle gitti! Gecede prim sürprizi - Son Dakika
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Serdal Adalı derbiden düğüne tekneyle gitti! Gecede prim sürprizi

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Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, Fenerbahçe karşısında alınan 2-1'lik derbi galibiyetinin ardından tekneyle Çırağan Sarayı'na geçti. Beşiktaş Asbaşkanı Murat Kılıç'ın oğlunun düğününe katılan Adalı'nın da yer aldığı gecede, Kılıç derbi galibiyeti nedeniyle takıma prim verdi. Kutlamada meşaleler de yakıldı.

Beşiktaş'ın Kadıköy'de Fenerbahçe'yi 2-1 mağlup ettiği derbinin ardından siyah-beyazlı yönetim bu kez bir düğünde bir araya geldi.

SERDAL ADALI TEKNEYLE DÜĞÜNE GİTTİ

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, derbinin ardından tekneyle Çırağan Sarayı'na geçerek Beşiktaş Asbaşkanı Murat Kılıç'ın oğlunun düğününe katıldı.

FENERBAHÇE GALİBİYETİNE PRİM

Düğünde derbi galibiyeti de unutulmadı. Murat Kılıç, Fenerbahçe karşısında alınan 2-1'lik galibiyet için prim verdi.

ÇIRAĞAN'DA MEŞALELER YAKILDI

Düğünde ayrıca meşaleler yakıldı. Böylece Beşiktaş'ın Kadıköy'de aldığı derbi galibiyetinin ardından kutlama Çırağan Sarayı'nda da devam etti.

Çırağan Sarayı, Serdal Adalı, Murat Kılıç, Fenerbahçe, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Serdal Adalı derbiden düğüne tekneyle gitti! Gecede prim sürprizi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Serdal Adalı derbiden düğüne tekneyle gitti! Gecede prim sürprizi - Son Dakika
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