‘Müstehcenlik’ suçundan gözaltına alınan Tuğba Ekinci’nin de aralarında bulunduğu 4 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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‘Müstehcenlik’ suçundan gözaltına alınan Tuğba Ekinci’nin de aralarında bulunduğu 4 şüpheli tutuklandı

‘Müstehcenlik’ suçundan gözaltına alınan Tuğba Ekinci’nin de aralarında bulunduğu 4 şüpheli tutuklandı
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Kızılcahamam Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında 5 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda yeni bir gelişme yaşandı. Sosyal medya üzerinden ücret karşılığında 'müstehcen' içerik paylaştıkları iddiasıyla gözaltına alınan ve aralarında ünlü şarkıcı Tuğba Ekinci'nin de bulunduğu 5 şüpheli hakkında karar verildi. Şüphelilerden Ekinci'nin de aralarında bulunduğu 4 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi. 1 şüpheli hakkında ise adli kontrol hükümleri uygulandı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Kızılcahamam Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde sosyal medya üzerinden 'müstehcenlik' suçu işlediği değerlendirilen şüphelileri takibe aldı. Teknik ve fiziki çalışmaların ardından operasyon için düğmeye basıldı.

5 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON: TUĞBA EKİNCİ DAHİL 5 GÖZALTI

Yürütülen soruşturma kapsamında ekipler, şüphelilerin adreslerini tespit etti. Bunun üzerine 5 ilde belirlenen adreslere aynı anda operasyon düzenlendi. Hakkında yakalama kararı bulunan 7 şüpheliden 5'i operasyonlarda gözaltına alındı. Gözaltına alınan isimler arasında ünlü şarkıcı Tuğba Ekinci de yer aldı.

‘Müstehcenlik’ suçundan gözaltına alınan Tuğba Ekinci’nin de aralarında bulunduğu 4 şüpheli tutuklandı

PARALI ÖZEL ÜYELİK SİSTEMİ KURMUŞLAR

Şüphelilerin sosyal medya hesaplarında yapılan incelemelerde, grubun gelir elde etme yöntemi de ortaya çıkarıldı. Ekiplerin tespitlerine göre şüpheliler, cinsel içerikli paylaşımlar yaparken farklı platformlarda özel hesaplar oluşturdu. Bu hesaplar üzerinden VIP ve özel üyelik sistemi kuran şüphelilerin, para karşılığında müstehcen görüntü ve videoları takipçilerine sunduğu belirlendi.

EKİNCİ VE 3 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliğindeki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Ekinci dahil 4’ü, çıkarıldıkları Sulh ceza hâkimliğince tutuklandı. 1 şüpheli hakkında ise adli kontrol kararı verildi.

‘Müstehcenlik’ suçundan gözaltına alınan Tuğba Ekinci’nin de aralarında bulunduğu 4 şüpheli tutuklandı

ŞUBAT AYINDA DA BİR OPERASYON DÜZENLENMİŞTİ 

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı da Şubat 2026’da, Türkiye’de erişime engellenen OnlyFans platformunda içerik üreten kişilere yönelik ayrı bir soruşturma yürütmüştü. İstanbul merkezli sekiz ilde düzenlenen operasyonda, platforma IP adresi değiştirilerek erişildiği ve kullanıcıların herkese açık sosyal medya hesaplarından ücretli içeriklere yönlendirildiği ileri sürülmüştü.

"Müstehcenlik" ve "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçlamalarıyla yürütülen soruşturmada gözaltına alınan 17 şüpheli daha sonra tutuklanmış; iki şirket, 10 taşınmaz ve 14 araca el konulmuştu. Soruşturmaya ilişkin açıklamada, şüphelilerin ücretli özel içeriklere yönlendirme yaptığı öne sürülmüştü.

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Son Dakika Güncel ‘Müstehcenlik’ suçundan gözaltına alınan Tuğba Ekinci’nin de aralarında bulunduğu 4 şüpheli tutuklandı - Son Dakika

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    Yorumlar (2)

  • Hakan T Hakan T:
    Gökçek’in serbestçe dolaştığı ülkede, peçe giyseler bunlarda rahat rahat gezeceklermiydi? 2 0 Yanıtla
  • muzaffer doğan muzaffer doğan:
    bu günlerde güzel haberler geliyor 2 0 Yanıtla
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SON DAKİKA: ‘Müstehcenlik’ suçundan gözaltına alınan Tuğba Ekinci’nin de aralarında bulunduğu 4 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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