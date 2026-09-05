Rize Çayeli'nde kamyonet uçuruma yuvarlandı, 70 yaşındaki 2 kardeş öldü - Son Dakika
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Rize Çayeli'nde kamyonet uçuruma yuvarlandı, 70 yaşındaki 2 kardeş öldü

Rize Çayeli\'nde kamyonet uçuruma yuvarlandı, 70 yaşındaki 2 kardeş öldü
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Rize'nin Çayeli ilçesinde akşam saatlerinde kontrolden çıkan kamyonet uçuruma yuvarlandı. Kazada araçtaki Süleyman Sipahioğlu (71) ve kardeşi Selahattin Sipahioğlu (66) hayatını kaybetti, yaralanan Ömer Sipahioğlu hastaneye kaldırıldı.

RİZE'nin Çayeli ilçesinde sürücüsünün kontrolünü yitirdiği kamyonet, uçuruma yuvarlandı. Kazada, kamyonetteki Süleyman Sipahioğlu (71) ve kardeşi Selahattin Sipahioğlu (66) hayatını kaybetti, 1 kişi de yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Çayeli ilçesi Yavuzlar köyünde meydana geldi. Henüz tespit edilemeyen sürücüsünün kontrolünü kaybettiği 06 BBH 403 plakalı kamyonet, uçuruma yuvarlandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine AFAD, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bölgeye ulaşan ekiplerin yaptığı kontrolde, kamyonetteki Selahattin Sipahioğlu ile ağabeyi Süleyman Sipahioğlu'nun hayatını kaybettiği belirlendi. Araçtan yaralı olarak kurtarılan Ömer Sipahioğlu da ambulansla hastaneye kaldırıldı. Ağabey ile kardeşinin cenazeleri, kaza yerindeki incelemenin ardından otopsi için Adli Tıp Kurumu'nun morguna gönderildi.

Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: DHA

Trafik Kazaları, Güncel, Çayeli, Rize, Son Dakika

Son Dakika Güncel Rize Çayeli'nde kamyonet uçuruma yuvarlandı, 70 yaşındaki 2 kardeş öldü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Rize Çayeli'nde kamyonet uçuruma yuvarlandı, 70 yaşındaki 2 kardeş öldü - Son Dakika
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