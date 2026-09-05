Beşiktaş Kadıköy\'de geri döndü! Fenerbahçe\'ye sahasında büyük şok

Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Fenerbahçe ile Beşiktaş, Kadıköy'deki Chobani Stadium'da karşı karşıya geldi. Hakem Halil Umut Meler'in yönettiği sezonun ilk derbisini Beşiktaş 2-1 kazandı.

SKRINIAR FENERBAHÇE'Yİ ÖNE GEÇİRDİ

Fenerbahçe, 25. dakikada öne geçti. Beşiktaş savunmasında Agbadou'nun uzaklaştıramadığı topu önünde bulan Milan Skriniar, yaptığı vuruşla fileleri havalandırarak sarı-lacivertlileri 1-0 öne geçirdi.

RIDVAN YILMAZ SAHNEDE

Beşiktaş'ın beraberlik golü 37. dakikada geldi. Trossard'ın pasında sol çaprazdan çok sert vuran Rıdvan Yılmaz'ın şutunda top direğe çarparak ağlarla buluştu: 1-1.

Fenerbahçe, 41. dakikada İrfan Can Kahveci ile bir kez daha ağları buldu ancak ofsayt nedeniyle gol geçerli sayılmadı. İlk yarı 1-1 sona erdi.

RIDVAN SAKATLANDI, KEREM OYUNA GİRDİ

İkinci yarının başında iki takım da değişikliğe gitti. İlk yarıda Beşiktaş'ın golünü atan Rıdvan Yılmaz, sakatlığı nedeniyle oyundan çıktı ve yerine Ouattara girdi. Fenerbahçe'de ise İrfan Can Kahveci'nin yerine Kerem Aktürkoğlu sahaya çıktı.

SKRINIAR İLE VLAHOVIC ARASINDA GERGİNLİK

Derbinin ikinci yarısında tansiyon yükseldi. Milan Skriniar ile Dusan Vlahovic arasında gerginlik yaşanırken diğer futbolcular da araya girdi. Hakem Halil Umut Meler yaşananların ardından Skriniar ve Vlahovic'e sarı kart gösterdi. Pozisyona kalesinden çıkarak müdahil olan Ederson da sarı kart gördü.

EDERSON ÜST ÜSTE KURTARDI

Beşiktaş, ikinci yarıda Fenerbahçe kalesinde önemli fırsatlar yakaladı. 57. dakikada Vlahovic'in kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda Ederson gole izin vermedi. 67. dakikada Olaitan'ın savunma arkasına gönderdiği pasta İlhan Fakılı da Ederson'la karşı karşıya kaldı ancak Brezilyalı kaleci bir kez daha kalesini gole kapattı.

VLAHOVIC GERİ DÖNÜŞÜ TAMAMLADI

Beşiktaş'ın aradığı gol 72. dakikada Dusan Vlahovic'ten geldi. Orkun Kökçü, kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda topu içeri çevirdi. Vlahovic yaptığı dokunuşla meşin yuvarlağı ağlara göndererek Beşiktaş'ı 2-1 öne geçirdi.

Siyah-beyazlılar böylece 1-0 geriye düştüğü derbide Rıdvan Yılmaz ve Dusan Vlahovic'in golleriyle geri dönerek Fenerbahçe'yi 2-1 mağlup etti.