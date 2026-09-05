Polis Memuru Şehit Oldu, Saldırgan İntihar Etti - Son Dakika
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Polis Memuru Şehit Oldu, Saldırgan İntihar Etti

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İstanbul Esenyurt'ta trafik uygulaması sırasında korsan taksi sürücüsü Ekrem A.'nın ateş açması sonucu ağır yaralanan polis memuru Mehmet Ali Topatan şehit oldu. Saldırgan da olay sonrası intihar etti.

İstanbul Valiliği, Esenyurt ilçesinde trafik uygulamasında uğradığı silahlı saldırıda ağır yaralanan polis memuru Mehmet Ali Topatan'ın hayatını kaybettiğini bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamada, dün 22.50 sıralarında Akevler Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Caddesi üzerinde trafik uygulaması yapan emniyet ekiplerinin, korsan taksicilik yaptığını tespit ettikleri bir araca işlem yaptığı belirtildi.

İşlemin ardından araç sürücüsü Ekrem A'nın polis ekiplerine ateş açtığının kaydedildiği açıklamada, "Sürücü Ekrem A. isimli şahıs emniyet ekiplerine ateş açmış ve Mehmet Ali Topatan isimli polisimizi ağır yaralamıştır. Saldırıyı düzenleyen şahıs, saldırının hemen ardından yanında taşıdığı silahla intihar etmiştir. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan polis memurumuz Mehmet Ali Topatan, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, ayrıca saldırıyı gerçekleştiren Ekrem A'nın da ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiği belirtildi.

Kaynak: AA

Esenyurt, Güvenlik, Trafik, Güncel, Polis, Son Dakika

Son Dakika Güncel Polis Memuru Şehit Oldu, Saldırgan İntihar Etti - Son Dakika

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