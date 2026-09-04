Emekli polis olan korsan taksici, önce ceza yazan polisi ardından kendini vurdu - Son Dakika
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Emekli polis olan korsan taksici, önce ceza yazan polisi ardından kendini vurdu

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İstanbul Esenyurt'ta korsan taksicilik şüphesiyle durdurulan aracın sürücüsü, hakkında işlem yapılacağını ve aracının bağlanacağını öğrenince silahına sarıldı. Sivil trafik polisine arkadan ateş eden süpheli, ardından aynı silahla kendini vurdu. Olayda polis memuru ile sürücü ağır yaralanırken, saldırganın bu yıl içinde polis memurluğundan emekli olduğu öğrenildi.

İstanbul’un Esenyurt ilçesi Fatih Sultan Mehmet Caddesi üzerinde uygulama yapan polis ekipleri, korsan taksicilik yaptığı şüphesi üzerine bir aracı durdurdu.

ÖNCE CEZA YAZAN POLİSİ ARDINDAN KENDİNİ VURDU

Korsan taksicilik yapıldığı tespit edilen sürücü E.A., hakkında işlem yapılmak istendi. Aracının bağlanacağını öğrenen E.A., yanındaki silahla polise arkadan ateş etti ardından kendini vurdu.

İKİSİNİN DE DURUMU AĞIR

Olayda sivil trafik polisi ile korsan taksici ağır yaralandı. İhbar üzerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Olay yerine çok sayıda polis sevk edilirken, ekiplerin incelemesi sürüyor.

EMEKLİ POLİS ÇIKTI

Öte yandan korsan taksici E.A.’nın 2026 yılında polis memurluğundan emekli olduğu öğrenildi. 

Kaynak: İHA

İstanbul, Esenyurt, Trafik, Gündem, Güncel, Polis, Son Dakika

Son Dakika Esenyurt Emekli polis olan korsan taksici, önce ceza yazan polisi ardından kendini vurdu - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • Oğuzhan Kalkan Oğuzhan Kalkan:
    korsan sonu 0 0 Yanıtla
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