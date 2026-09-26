Merih Demiral'dan kırmızı kart tepkisi: Hakemle arasında geçen konuşmayı açıkladı - Son Dakika
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Merih Demiral'dan kırmızı kart tepkisi: Hakemle arasında geçen konuşmayı açıkladı

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Merih Demiral\'dan kırmızı kart tepkisi: Hakemle arasında geçen konuşmayı açıkladı
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A Milli Takım'ın Fransa'ya mağlup olduğu karşılaşmanın ardından Merih Demiral hakem kararlarına tepki gösterdi. Kırmızı kart pozisyonuna değinen milli futbolcu, hakemin VAR incelemesine rağmen karardan emin olmadığını öne sürerek, "Kırmızı kart değildi. Fransızlar konuşmayı seviyor, hakemi etki altına aldılar" dedi.

A Milli Futbol Takımı'nın Fransa ile oynadığı karşılaşmanın ardından Merih Demiral açıklamalarda bulundu. Alınan sonuç nedeniyle üzgün olduklarını belirten milli futbolcu, maçın karşılığının bu olmadığını söyledi.

"MAÇIN HAKKI BU DEĞİLDİ"

Karşılaşmayı değerlendiren Merih Demiral, ikinci yarıya iyi başladıklarını ancak yedikleri golün ardından işlerinin zorlaştığını ifade etti.

Merih Demiral'dan kırmızı kart tepkisi: Hakemle arasında geçen konuşmayı açıkladı

Demiral, "Çok üzgünüz. Maçın hakkı bu değildi. İkinci yarıya iyi başladık. Golü yedik maalesef. 10 kişi kalmamıza rağmen gol atabilirdik. Önümüzde 3 maç var şimdi. Onlardan en iyi sonucu alıp yolumuza devam ederiz umarım" dedi.

Merih Demiral'dan kırmızı kart tepkisi: Hakemle arasında geçen konuşmayı açıkladı
Merih Demiral'dan kırmızı kart tepkisi: Hakemle arasında geçen konuşmayı açıkladı

"HAKEM DE EMİN DEĞİLDİ"

Kırmızı kart kararına sert tepki gösteren milli futbolcu, pozisyonun ardından hakemle konuştuğunu söyledi. Merih Demiral, "Hakemin yanına gittim, hakem de emin değildi. VAR'dan izlemesine rağmen yüzde 50-50 olduğunu söyledi. Kırmızı kart değildi. Basitti" ifadelerini kullandı.

"FRANSIZLAR HAKEMİ ETKİ ALTINA ALDILAR"

Fransız futbolculara da tepki gösteren Demiral, "Fransızlar konuşmayı seviyor, hakemi etki altına aldılar" dedi. Milli futbolcu sözlerini, "Gereken mücadeleyi gösterdik. Çok üzgünüz" ifadeleriyle tamamladı.

Merih DemiralMilli TakımFransaSporSon Dakika

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    Yorumlar (3)

  • nameless nameless nameless nameless:
    Tertemiz kırmızı Merih boş işleri bırak 1 0 Yanıtla
  • Tılsım Avcısı. Tılsım Avcısı.:
    Boş muhabbet , artislikten baska işiniz yok.... 0 0 Yanıtla
  • Murat Yağız Murat Yağız:
    Merih efendi, her ayağına geleni, rastgele vursun diye uğurcana vermekten ve gereksiz yere kavga edip konsantrasyonu bozmaktan başka ne yaptın da hakemi suçluyorsun? 0 0 Yanıtla
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