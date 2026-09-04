Kraldı, ortada kaldı! Mauro Icardi'ye şok üstüne şok - Son Dakika
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Kraldı, ortada kaldı! Mauro Icardi'ye şok üstüne şok

Kraldı, ortada kaldı! Mauro Icardi\'ye şok üstüne şok
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Galatasaray'da geçirdiği dönemde taraftarın sevgilisi haline gelen Mauro Icardi, sarı-kırmızılılardan ayrıldıktan sonra henüz yeni takımını bulamadı. 33 yaşındaki Arjantinli yıldızın Avrupa'nın majör liglerinden beklediği teklifleri alamadığı, kariyerine Amerika, Suudi Arabistan veya Meksika'da devam edebileceği belirtiliyor.

Galatasaray'da geçirdiği dönemde attığı goller ve kazandığı şampiyonluklarla sarı-kırmızılı taraftarların unutulmaz isimleri arasına giren Mauro Icardi, ayrılığın ardından kariyerinde belirsiz bir döneme girdi.

Yaşadığı ağır sakatlığın ardından eski formuna dönmekte zorlanan ve Galatasaray ile yeni sözleşme imzalamayan Arjantinli yıldız, 33 yaşında kulüpsüz kaldı.

BEKLEDİĞİ TEKLİFLER GELMEDİ

Yaz transfer döneminde Avrupa'dan gelecek teklifleri değerlendirmek isteyen Icardi, beklediği ilgiyi bulamadı. Transfer döneminin sona ermesine rağmen yeni bir kulüple anlaşamayan golcü futbolcunun tatilini uzattığı belirtildi. Galatasaray'ın ise taraftarların Icardi'ye duyduğu sevgi nedeniyle Arjantinli futbolcuya ücretinde yüzde 50 indirime gitmesini içeren bir sözleşme teklifinde bulunduğu, ancak olumlu yanıt alamadığı ifade edildi.

OSIMHEN'İN GELİŞİYLE İKİNCİ PLANDA KALDI

Galatasaray'da Victor Osimhen'in hücum hattının merkezine yerleşmesi, Icardi'nin takımdaki konumunu da değiştirdi. Sakatlık sürecinin ardından eski seviyesine ulaşmakta zorlanan Arjantinli futbolcuyla yeni sözleşme yapılmadı ve tarafların yolları ayrıldı.

MENAJERİNDEN EMEKLİLİK İDDİALARINA YANIT

Kulüpsüz kalan Icardi'nin futbolu bırakabileceği yönündeki değerlendirmelere ise oyuncunun avukatı ve menajeri El Pino karşı çıktı. El Pino, "Doğru proje için çalışıyoruz" diyerek Icardi'nin kariyerini sürdürmek istediğini belirtti.

ROTASI AMERİKA, SUUDİ ARABİSTAN YA DA MEKSİKA OLABİLİR

Avrupa'nın majör liglerinden istediği teklifleri alamadığı belirtilen Icardi'nin önündeki seçenekler arasında Amerika, Suudi Arabistan ve Meksika bulunuyor. Arjantinli yıldızın kariyerinin bundan sonraki bölümünü hangi ülkede sürdüreceği merak ediliyor.

VEDA DAVETİNE DE DÖNÜŞ YAPMADI

Öte yandan Galatasaray'ın Icardi için bir veda programı düzenlemek istediği, ancak Arjantinli futbolcunun kendisine yapılan davete geri dönüş yapmadığı belirtildi.

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Son Dakika Spor Kraldı, ortada kaldı! Mauro Icardi'ye şok üstüne şok - Son Dakika

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