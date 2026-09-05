Milyoner’de yarışmacı soruyu bilmedi, Bakan Göktaş hemen paylaşım yaptı - Son Dakika
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Milyoner’de yarışmacı soruyu bilmedi, Bakan Göktaş hemen paylaşım yaptı

Milyoner’de yarışmacı soruyu bilmedi, Bakan Göktaş hemen paylaşım yaptı
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Kim Milyoner Olmak İster? yarışmasında Sevgül Batur’a yöneltilen 100 bin TL değerindeki doğum izni sorusu dikkat çekti. Yarışmacının “12 hafta” yanıtını verdiği sorunun doğru cevabı 24 hafta olarak açıklanırken, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş da paylaşım yaparak çalışan annelerin doğum izni süresinin 16 haftadan 24 haftaya çıkarıldığını hatırlattı.

ATV ekranlarında yayımlanan "Kim Milyoner Olmak İster?" yarışmasında sorulan 100 bin liralık 'analık izni' sorusu gündem oldu. Yarışmacının yanlış yanıtladığı sorunun ardından Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş sosyal medya hesabından bir açıklama yaparak, çalışan annelerin doğum izni süresinin 16 haftadan 24 haftaya çıkarıldığını hatırlattı.

100 BİN LİRALIK DOĞUM İZNİ SORUSU

Yarışmada Sevgül Batur isimli yarışmacıya 100 bin lira değerinde, "4857 sayılı İş Kanunu’na göre kadın işçilerin tekil gebeliklerde doğum öncesi ve sonrasında kullanabilecekleri toplam analık izni süresi ne kadardır?" sorusu yöneltildi. Şıklar arasında 12, 16, 20 ve 24 hafta seçenekleri yer aldı. Yarışmacı "12 hafta" yanıtını vererek yanlış tercihte bulunurken, sorunun doğru cevabının "24 hafta" olduğu açıklandı.

BAKAN GÖKTAŞ'TAN '24 HAFTA' HATIRLATMASI

Söz konusu anların televizyonda yayımlanmasının ardından Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, konuyla ilgili resmi sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı. "Aile ve Nüfus On Yılı" vizyonu kapsamında çalışan annelerin haklarında yapılan önemli yasal düzenlemeye dikkat çeken Bakan Göktaş, "Bu vesileyle tekrar hatırlatmış olalım. Çalışan tüm annelerimizin doğum izni süresini 16 haftadan 24 haftaya çıkardık" ifadelerini kullandı.

YAPIMCILARA TEŞEKKÜR ETTİ

Paylaşımında yanlış cevap vererek elenen yarışmacıya da seslenen Bakan Göktaş, "Sevgül Batur Hanımefendi'ye minik torunuyla birlikte sağlık ve mutlulukla geçireceği nice güzel yıllar diliyorum" dedi. Göktaş ayrıca, çalışan kadınların yasal haklarına dair böylesine kritik bir konuyu gündeme taşıyarak kamuoyunun bilgilendirilmesine ve doğru cevabın hafızalara yerleşmesine vesile olan yarışma programının yapımcılarına da teşekkür etti.

Mahinur Özdemir Göktaş, Magazin, Medya, Son Dakika

Son Dakika Magazin Milyoner’de yarışmacı soruyu bilmedi, Bakan Göktaş hemen paylaşım yaptı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Milyoner’de yarışmacı soruyu bilmedi, Bakan Göktaş hemen paylaşım yaptı - Son Dakika
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