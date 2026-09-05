Mersinli davasında anne tahliye edildi, babanın tutukluluğu sürüyor - Son Dakika
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Mersinli davasında anne tahliye edildi, babanın tutukluluğu sürüyor

Mersinli davasında anne tahliye edildi, babanın tutukluluğu sürüyor
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Kahramanmaraş 3. Ağır Ceza Mahkemesi, İsa Aras Mersinli'nin okul saldırısına ilişkin davada tutuklu anne Peyman Pınar Mersinli'nin tahliyesine, baba Uğur Mersinli'nin tutukluluk halinin devamına karar verdi. Duruşma, 4 Aralık 2026'ya ertelendi.

Haber: Kurtuluş KARAASLAN – Erdal AKBUĞA

(KAHRAMANMARAŞ) - Kahramanmaraş'ta öğrenci İsa Aras Mersinli'nin Ayser Çalık Ortaokulu'nda gerçekleştirdiği ve öğretmen Ayla Kara ile 9 öğrencinin hayatına kaybettiği silahlı saldırıya ilişkin açılan davanın Kahramanmaraş 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen ilk duruşması sona erdi. Mahkeme, tutuklu anne Peyman Pınar Mersinli'nin tahliyesine, baba Uğur Mersinli'nin ise tutukluluk halinin devamına karar vererek, bir sonraki duruşmayı 4 Aralık 2026 tarihine erteledi.

Kahramanmaraş'ta İsa Aras Mersinli tarafından gerçekleştirilen Ayla Kara adlı öğretmen ile 9 öğrencinin hayatını kaybettiği okul saldırısına ilişkin davanın ilk duruşması Kahramanmaraş 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü.

4 Eylül günü sabah saatlerinde başlayan ve 5 Eylül gece saatlerine kadar süren duruşmaya yaşamını yitirenlerin yakınları, yaralananlar ve aileleri ile avukatları, TBMM Okul Saldırılarını Araştırma Komisyonu Sözcüsü ve AK Parti İstanbul Milletvekili İsa Mesih Şahin, Komisyon Üyesi AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili İrfan Karatutlu ile Milli Eğitim Bakanlığı Hukuk Hizmetleri Genel Müdürü Emir Hasan Arslantaş katıldı.

"Olası kastla öldürme" suçundan 10 kez müebbet, "olası kastla yaralama" suçundan 30 yıla kadar hapsi istenen baba Uğur Mersinli ile "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan 22,5 yıla kadar hapsi istenen anne Peyman Pınar Mersinli, duruşmaya tutuklu bulundukları cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) sistemiyle bağlandı.

Gün boyu süren savunmaların ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti, anne Peyman Pınar Mersinli'nin tahliyesine, baba Uğur Mersinli'nin tutukluk halinin devamına karar vererek, bir sonraki duruşmayı 4 Aralık 2026 tarihine erteledi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Mersinli davasında anne tahliye edildi, babanın tutukluluğu sürüyor - Son Dakika

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