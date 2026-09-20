UYAP kullananlar dikkat! yeni özellikler devreye alındı - Son Dakika
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UYAP kullananlar dikkat! yeni özellikler devreye alındı

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UYAP kullananlar dikkat! yeni özellikler devreye alındı
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Adalet Bakanlığı, vatandaşların yargı ve icra işlemlerine dijital ortamdan daha kolay erişebilmesi için UYAP’ta yeni düzenlemeleri hayata geçirdi. Adalet Bakanı Akın Gürlek’in duyurduğu güncellemeyle birlikte başvuru, sorgulama ve işlem takibi gibi süreçlerde kullanıcıların daha hızlı ve pratik şekilde işlem yapabilmesinin önü açıldı.

Adalet hizmetlerinde dijital dönüşümü güçlendirecek yeni bir adım atıldı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, UYAP'ta yapılan güncellemenin devreye alındığını açıkladı. Yeni uygulamalarla vatandaşların yargı ve icra dosyalarındaki işlemleri daha kolay takip edebilmesi, başvuru ve sorgulama süreçlerini ise daha hızlı gerçekleştirebilmesi hedefleniyor.

UYAP'IN TEKNOLOJİK ALTYAPISI YENİLENİYOR

Vatandaşların yargı ve icra süreçlerine ilişkin işlemlerini dijital ortamdan takip ettiği UYAP'ta yeni özellikler kullanıma sunuldu. Güncellemeyle birlikte sistemin teknolojik altyapısının geliştirilmesi ve adalet hizmetlerine dijital erişimin daha pratik hale getirilmesi amaçlanıyor.

BAŞVURU VE SORGULAMALAR DAHA PRATİK HALE GELİYOR

Yeni düzenlemeyle vatandaşların işlemlerini dijital ortamda takip etmesi kolaylaştırılırken, çeşitli başvuru ve sorgulama işlemlerinin daha hızlı yürütülmesi hedefleniyor. Böylece yargı ve icra süreçlerinde ihtiyaç duyulan bilgilere ve işlemlere dijital kanallardan erişimin daha etkin hale getirilmesi planlanıyor.

GÜRLEK: DİJİTAL ALTYAPIMIZI DAHA DA GÜÇLENDİRECEĞİZ

Adalet Bakanı Akın Gürlek, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda UYAP'ın teknolojik altyapısını günün ihtiyaçları ve vatandaşların beklentileri doğrultusunda geliştirmeyi sürdürdüklerini belirtti.

Gürlek, yeni güncellemeyle vatandaşların işlemlerini dijital ortamda daha kolay takip edebileceğini ve başvuru ile sorgulama süreçlerini daha hızlı yürütebileceğini ifade etti.

"ERİŞİLEBİLİR VE GÜVEN VEREN BİR YARGI SİSTEMİ"

Dijital dönüşüm çalışmalarının yargı ve icra süreçlerini daha hızlı, güvenli ve etkin hale getirmeyi amaçladığını belirten Gürlek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde "Türkiye Yüzyılı'nı Adaletin Yüzyılı kılma" hedefi doğrultusunda dijital altyapıyı güçlendirmeye devam edeceklerini bildirdi.

Gürlek, çalışmaların erişilebilir, öngörülebilir ve güven veren bir yargı sisteminin oluşturulmasına katkı sağlamasının hedeflendiğini kaydetti.

Adalet BakanlığıAkın GürlekGüncelYargıSon Dakika

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