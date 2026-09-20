Oto galeri süsü verilen tefecilik ağına baskın! 7 kişi tutuklandı - Son Dakika
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Oto galeri süsü verilen tefecilik ağına baskın! 7 kişi tutuklandı

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Oto galeri süsü verilen tefecilik ağına baskın! 7 kişi tutuklandı
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İzmir Otokent'te galericilik görüntüsü altında yüksek faizle borç para verildiği iddiasıyla yürütülen soruşturmada 10 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. Mağdurların tehdit edildiği, senet imzalamaya zorlandığı ve bir kısmının silahla yağmaya uğradığı ileri sürüldü. Mali Suçlarla Mücadele ekiplerinin baskınında 6 ruhsatsız tabanca ile çok sayıda çek ve senet bulundu, 2 milyon liraya el konuldu. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 7'si tutuklandı, 3'ü hakkında adli kontrol kararı verildi.

İzmir'de, oto galericilik faaliyeti adı altında tefecilik yaptıkları öne sürülen şüphelilere yönelik operasyonda 7 kişi tutuklandı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen tefecilik soruşturması kapsamında, Otokent bölgesinde galericilik faaliyeti adı altında araç alım-satımı izlenimi oluşturarak vatandaşlara yüksek faiz karşılığında borç para verdikleri değerlendirilen 10 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

ZORLA SENET İMZALATTIKLARI ÖNE SÜRÜLDÜ

Soruşturmada, şüphelilerin çok sayıda kişiye yüksek faiz karşılığında borç para verdikleri, alacaklarını tahsil etmek amacıyla mağdurları tehdit ettikleri, zorla senet imzalattıkları ve bazı mağdurlara yönelik silahla tehdit suretiyle yağma eylemlerinde bulundukları yönünde deliller elde edildi. Soruşturma kapsamında 25'in üzerinde mağdur olduğu belirlendi.

6 RUHSATSIZ TABANCA ELE GEÇİRİLDİ

İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından dün düzenlenen operasyonda 7 şüpheli İzmir'de, 1 şüpheli ise Mersin'de gözaltına alındı. 2 şüphelinin ise cezaevinde olduğu öğrenildi.

Operasyon kapsamında 6 ruhsatsız tabanca, çok sayıda fişek, mağdurlara ait çek ve senetler ele geçirilirken, 2 milyon liraya el konuldu.

3 ŞÜPHELİYE ADLİ KONTROL

8 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. 1'i cezaevinde bulunan 7 şüpheli tutuklanırken, 3 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verildi.

Kaynak: DHA
OperasyonGüvenlik3. SayfaGüncelİzmirSuçSon Dakika

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SON DAKİKA: Oto galeri süsü verilen tefecilik ağına baskın! 7 kişi tutuklandı - Son Dakika
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