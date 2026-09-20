Oto galeri süsü verilen tefecilik ağına baskın! 7 kişi tutuklandı

İzmir'de, oto galericilik faaliyeti adı altında tefecilik yaptıkları öne sürülen şüphelilere yönelik operasyonda 7 kişi tutuklandı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen tefecilik soruşturması kapsamında, Otokent bölgesinde galericilik faaliyeti adı altında araç alım-satımı izlenimi oluşturarak vatandaşlara yüksek faiz karşılığında borç para verdikleri değerlendirilen 10 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

ZORLA SENET İMZALATTIKLARI ÖNE SÜRÜLDÜ

Soruşturmada, şüphelilerin çok sayıda kişiye yüksek faiz karşılığında borç para verdikleri, alacaklarını tahsil etmek amacıyla mağdurları tehdit ettikleri, zorla senet imzalattıkları ve bazı mağdurlara yönelik silahla tehdit suretiyle yağma eylemlerinde bulundukları yönünde deliller elde edildi. Soruşturma kapsamında 25'in üzerinde mağdur olduğu belirlendi.

6 RUHSATSIZ TABANCA ELE GEÇİRİLDİ

İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından dün düzenlenen operasyonda 7 şüpheli İzmir'de, 1 şüpheli ise Mersin'de gözaltına alındı. 2 şüphelinin ise cezaevinde olduğu öğrenildi.

Operasyon kapsamında 6 ruhsatsız tabanca, çok sayıda fişek, mağdurlara ait çek ve senetler ele geçirilirken, 2 milyon liraya el konuldu.

3 ŞÜPHELİYE ADLİ KONTROL

8 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. 1'i cezaevinde bulunan 7 şüpheli tutuklanırken, 3 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verildi.