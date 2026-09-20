Galatasaray\'ın yıldız futbolcusunun eşinden Okan Buruk tepkisi

Galatasaray’da aldığı az süre nedeniyle gündemde olan İlkay Gündoğan’ın eşi Sara Gündoğan, sosyal medyada taraftarlardan gelen eleştirilere sert bir dille karşılık verdi.

SARA GÜNDOĞAN'DAN OKAN BURUK TEPKİSİ

Sarı-kırmızılı ekipte bu sezon yalnızca 2 maçta ve toplam 11 dakika görev yapabilen tecrübeli futbolcuyla ilgili bir taraftarın mesajını yanıtlayan Sara Gündoğan, eşinin oynamamasının kendi tercihleri olmadığını vurguladı.

''TEKNİK DİREKTÖRÜNÜZE SORUN''

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Sara Gündoğan, "Eğer neden oynamadığını sormak istiyorsanız bana değil teknik direktörünüze sorun. Ben ve ailem Galatasaray'ı çok seviyoruz ve buraya severek geldik. Bu yüzden lütfen anlayın; bana veya çocuklarıma hakaret etmeniz hiçbir şeyi değiştirmeyecek. Ayrıca lütfen sürekli bahsettiğiniz para konusunu artık bırakın. Bu adam Galatasaray'a gelmek için maaşında indirime gitti ve daha yüksek teklifleri reddetti." dedi.