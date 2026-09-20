Elif Eralp kimdir? Alman siyasetinde dikkat çeken Türk kökenli isim - Son Dakika
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Elif Eralp kimdir? Alman siyasetinde dikkat çeken Türk kökenli isim

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Elif Eralp kimdir? Alman siyasetinde dikkat çeken Türk kökenli isim
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Almanya'nın başkenti Berlin'deki eyalet seçimlerinde Die Linke'nin birinci sıraya yerleşmesiyle gözler partinin baş adayı Elif Eralp'e çevrildi. Türk kökenli Alman siyasetçi Eralp, seçim sonuçlarının ardından Berlin Eyalet Hükümeti'nin başına geçme ihtimaliyle gündeme gelirken, siyasi geçmişi ve kariyeri de merak konusu oldu. İşte 2021'den bu yana Berlin Temsilciler Meclisi'nde görev yapan Elif Eralp'in hayatı ve siyasi kariyeri...

Almanya’nın başkenti Berlin’de gerçekleşen eyalet meclisi seçimlerinde sandık çıkış anketlerine göre Sol Parti (Die Linke) oy oranını büyük bir sıçramayla yüzde 24,5’e çıkararak birinci parti oldu. Zaferle sonuçlanan bu seçimin ardından partinin baş adayı Elif Eralp, Berlin Eyalet Hükümeti’nin başına geçme ihtimaliyle Avrupa siyasetinin ve gündemin en çok konuşulan ismi hâline geldi.

Görevi resmen devralabilmesi koalisyon görüşmelerinin tamamlanması ve eyalet meclisindeki oylamaya bağlı olsa da Eralp, kentin ilk Türk kökenli ve göçmen arka planlı hükümet başkanı (Regierende Bürgermeisterin) olmaya her zamankinden daha yakın.

İşte 2021 yılından bu yana Berlin Temsilciler Meclisi’nde aktif görev yürüten Elif Eralp’in yaşamı ve siyasetteki yükselişi…

Elif Eralp kimdir? Alman siyasetinde dikkat çeken Türk kökenli isim

1981’DE MÜNİH’TE DÜNYAYA GELDİ

Elif Eralp, 1981 yılında Almanya’nın Münih kentinde doğdu. Türkiye’de aktif sendikacılık yapan anne ve babası, 1980 askeri darbesinin ardından 1980 yılında Almanya’ya göç etti. Çocukluğunu Almanya’da geçiren Eralp, ailesinin daha sonra Hamburg’a taşınmasıyla ilk ve ortaöğrenimini bu kentte tamamladı.

ULUSLARARASI DÜZEYDE HUKUK EĞİTİMİ VE STAJ

2001-2007 yılları arasında Hamburg Üniversitesi’nde hukuk eğitimi alan Eralp, mezuniyetinin ardından uzmanlık yolculuğunu uluslararası alana taşıdı. Hukuk stajı sürecinde Berlin’deki Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR), Almanya’nın Ottawa Büyükelçiliği ve göç ile iltica hukuku üzerine uzmanlaşmış bürolarda kritik tecrübeler kazandı. 2009 yılında ikinci devlet sınavını başarıyla vererek hukuk eğitimini tamamladı.

Elif Eralp kimdir? Alman siyasetinde dikkat çeken Türk kökenli isim

SİYASETE DIE LINKE İLE ADIM ATTI

2010 yılında Berlin’e taşınarak Die Linke’nin (Sol Parti) meclis grubunda hukuk politikaları danışmanı olarak mesai harcamaya başladı. 2017 yılında resmi olarak partiye katılan Eralp, örgüt içerisindeki kararlı duruşuyla hızla yükseldi. Aralık 2018’de Die Linke Berlin eyalet yürütme kuruluna seçildi, ardından Mayıs 2025’te eyalet başkan yardımcılığı görevine getirildi.

IRKÇILIK VE KONUT KRİZİYLE MÜCADELEDE ÖNCÜ ROL

Eralp’in siyasi çizgisinin merkezinde sosyal adalet, ayrımcılıkla mücadele ve insan hakları yer alıyor. Özellikle Berlin’in en büyük sorunlarından biri olan soylulaştırmaya karşı, herkes için erişilebilir konut hakkını savunan kitlesel hareketlerde aktif rol üstlendi. Göçmen dernekleriyle yakın bağlar kurarak parti kadrolarında göçmen kökenli bireylerin temsilini artırmaya yönelik kritik projeleri yönetti.

Elif Eralp kimdir? Alman siyasetinde dikkat çeken Türk kökenli isim

2021’DE EYALET MECLİSİNE GİRDİ, BİRİNCİ SIRAYA YÜKSELDİ

Siyasi kariyerinde ilk meclis deneyimini 2021 Berlin eyalet seçimlerinde Friedrichshain-Kreuzberg 2 bölgesinden aday gösterilerek yaşadı. Liste oyları sayesinde Berlin Temsilciler Meclisi’ne giren Eralp, 2023 seçimlerinde koltuğunu korumayı başardı.

2024 yılından bu yana meclis grubu başkan yardımcılığını yürüten Eralp, 2026 eyalet seçimlerinde partisinin baş adayı ilan edildi.

Sandıktan zaferle çıkan Sol Parti'nin bu tarihi başarısıyla birlikte Eralp, Berlin’in ilk Türk kökenli eyalet başbakanı olma yolunda kararlı adımlarla ilerliyor.  

Sol PartiAlmanyaBerlinSeçimSon Dakika

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    Yorumlar (1)

  • Cumhur Cumhur Cumhur Cumhur:
    Hadi hayırlı olsun inşallah 0 0 Yanıtla
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