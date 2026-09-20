Amedspor-Beşiktaş maçı oynandığı sırada saha içerisinde büyük sürpriz

Amedspor-Beşiktaş maçı oynandığı sırada saha içerisinde büyük sürprizGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Amedspor-Beşiktaş maçı oynandığı esnada saha sulama sistemi devreye girdi. Bazı oyuncular suyla serinlemeye çalışırken, yaklaşık 1 dakikalık aranın ardından maç yeniden başladı.
Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında oynanan Amedspor- Beşiktaş maçının ilk yarısı ilginç bir görüntüye sahne oldu.
SAHA SULAMA SİSTEMİ ÇALIŞTI, OYUN DURDU
37. dakikada oyunda bir anda sahanın sulama sistemi açıldı ve karşılaşmanın hakemi oyunu durdurdu. Oyuncular sahada açılan suyla serinlemeye çalışırken yaklaşık 1 dakikalık durmanın ardından maç yeniden başladı.
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