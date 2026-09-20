Kıraathanede kanlı hesaplaşma! Ortalık kan gölüne döndü - Son Dakika
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Kıraathanede kanlı hesaplaşma! Ortalık kan gölüne döndü

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Kıraathanede kanlı hesaplaşma! Ortalık kan gölüne döndü
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Kayseri'de kıraathanede husumetlisi O.Ö. tarafından av tüfeğiyle vurulan Erol Koyuncu (47), kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Koyuncu'nun cenazesi otopsi işlemleri için Kayseri Adli Tıp Kurumu morguna götürülürken, cinayet şüphelisi O.Ö.'nün emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kayseri'de kıraathanede yaşanan silahlı saldırı, Erol Koyuncu'nun hayatını kaybetmesiyle sonuçlandı. Olayın ardından cinayet şüphelisi O.Ö. emniyete götürüldü.

KIRAATHANEDE AV TÜFEĞİYLE VURULDU

Olayda Erol Koyuncu (47), kıraathanede husumetlisi olduğu belirtilen O.Ö. tarafından av tüfeğiyle vuruldu. Silahlı saldırının ardından çevredekilerin ihbarıyla olay yerine ekipler sevk edildi. Ağır yaralanan Koyuncu, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan Koyuncu, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

EROL KOYUNCU HAYATINI KAYBETTİ

Saldırıda ağır yaralanan Erol Koyuncu'nun hastanede hayatını kaybetmesiyle olay cinayet soruşturmasına dönüştü. Koyuncu'nun cenazesi, gerekli işlemlerin tamamlanmasının ardından kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Kayseri Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.  Otopsi işlemlerinin ardından cenazenin yakınlarına teslim edilmesi için adli süreç yürütülecek.

CİNAYET ŞÜPHELİSİNİN EMNİYETTEKİ İŞLEMLERİ SÜRÜYOR

Olayın ardından gözaltına alınan O.Ö.'nün emniyetteki işlemleri devam ediyor. Soruşturma kapsamında kıraathanede yaşanan silahlı saldırının ayrıntıları araştırılırken, olayın öncesinde taraflar arasında yaşanan husumetin kapsamı da inceleniyor.

Kıraathanede kanlı hesaplaşma! Ortalık kan gölüne döndü
Kaynak: DHA
Adli Tıp KurumuErol Koyuncu3. SayfaKayseriOlaylarCinayetOtopsiGüncelSuçSon Dakika

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