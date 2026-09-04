ABD, Türkiye’deki Golden Global Bank’ı yaptırım listesine aldı - Son Dakika
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ABD, Türkiye’deki Golden Global Bank’ı yaptırım listesine aldı

ABD, Türkiye’deki Golden Global Bank’ı yaptırım listesine aldı
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ABD Hazine Bakanlığı, İran’a yönelik yaptırım politikasında yeni bir adım atarak Türkiye merkezli Golden Global Yatırım Bankası ve iştiraklerini yaptırım kapsamına aldı. Bakanlık, bankanın İran Devrim Muhafızları Ordusu-Kudüs Gücü için on milyonlarca dolarlık işlemi kolaylaştırdığını ve İran rejimine uluslararası para transferlerinde kritik bankacılık erişimi sağladığını öne sürdü.

ABD Hazine Bakanlığı, İran rejiminin Türkiye’deki finansal bağlantılarını hedef alan yeni yaptırım kararını açıkladı. Hazine Bakanlığına bağlı Yabancı Varlıklar Kontrol Ofisi (OFAC), İran Devrim Muhafızları Ordusu- Kudüs Gücü (IRGC-QF) için on milyonlarca dolarlık işlemi kolaylaştırdığı ve İran rejimine uluslararası fon transferlerinde kritik muhabir bankacılık erişimi sağladığını öne sürdüğü Türkiye merkezli Golden Global Yatırım Bankası A.Ş. ile iştiraklerini yaptırım listesine aldı.

GOLDEN GLOBAL BANK YAPTIRIM LİSTESİNE ALINDI

ABD Hazine Bakanlığı, 4 Eylül 2026 tarihli açıklamasında, “Ekonomik Dışlama Operasyonu” kapsamında İran rejiminin Türkiye’deki finansal bağlantılarının kesildiğini duyurdu. Bakanlık, Golden Global Bank’ın IRGC-QF için on milyonlarca dolarlık işlemi kolaylaştırdığını ve İran rejiminin fonlarını uluslararası alanda hareket ettirmesine olanak sağlayan muhabir bankacılık hizmetleri sunduğunu iddia etti.

Hazine Bakanlığı, yaptırım kararının İran ekonomisinin belirli sektörlerini, özellikle finans sektörünü hedef alan 13902 sayılı Başkanlık Kararnamesi kapsamında alındığını bildirdi.

“İRAN REJİMİNİN FİNANSAL CAN DAMARLARINI KESİYORUZ”

ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, yaptırım kararına ilişkin açıklamasında finans kuruluşlarının Washington’ın İran’a yönelik politikasını ciddiye alması gerektiğini söyledi.

Bessent, daha fazla bankaya yaptırım uygulamak zorunda kalmamayı umduklarını ancak bunun uluslararası toplumun İran rejimine verdiği desteği ne kadar hızlı keseceğine bağlı olduğunu ifade etti. ABD Hazine Bakanı, müttefik ve ortaklarla birlikte İran’ın finansal ağlarına yönelik adımların sürdürüleceğini belirtti.

GOLDEN GLOBAL BANK’A YÖNELİK SUÇLAMA

ABD Hazine Bakanlığının açıklamasında Golden Global Bank’ın, İran’ın liderlik ağı tarafından elde edilen petrol gelirlerinin Çin’den Türkiye’ye aktarılmasını ve daha sonra nakit ile altına dönüştürülmesini kolaylaştırmak amacıyla kurulduğu öne sürüldü.

Bakanlık ayrıca bankanın İran’daki finans kuruluşlarına muhabir bankacılık hizmetleri sağladığını ve bu hizmetler aracılığıyla IRGC-QF ile bağlantılı hesaplar üzerinden işlemlerin gerçekleştirildiğini iddia etti.

Açıklamada, bankanın Türkiye’deki faaliyetleri kapsamında İran’ın finans sektörüne yönelik önemli işlemlerde bulunduğu gerekçesiyle yaptırım kapsamına alındığı belirtildi.

İKİ İŞTİRAK ŞİRKET DE YAPTIRIM KAPSAMINDA

ABD Hazine Bakanlığı, Golden Global Bank’ın Türkiye’deki iki iştirakini de yaptırım listesine aldı.

İstanbul merkezli Golden Global Varlık Kiralama A.Ş. ile Golden Global Portföy Yönetimi A.Ş., Golden Global Bank tarafından kontrol edildikleri gerekçesiyle yaptırım kapsamına alındı.

ABD’DEKİ VARLIKLAR DONDURULACAK

Yaptırım kararı kapsamında listelenen kişi ve kuruluşların ABD’de bulunan veya ABD’li kişilerin kontrolündeki tüm mal varlıkları ve bunlar üzerindeki hakların bloke edileceği bildirildi.

ABD Hazine Bakanlığı, yaptırım kapsamındaki kuruluşlarla ABD'li kişiler tarafından gerçekleştirilecek işlemlerin, özel veya genel bir lisansla izin verilmediği sürece yasak olduğunu açıkladı. Ayrıca yaptırım kapsamındaki kuruluşlarla belirli işlemleri gerçekleştiren yabancı finans kuruluşlarının da ikincil yaptırımlarla karşı karşıya kalabileceği uyarısında bulunuldu.

Amerika Birleşik Devletleri, Türkiye, Kudüs, Banka, İran, Son Dakika

Son Dakika ABD ABD, Türkiye’deki Golden Global Bank’ı yaptırım listesine aldı - Son Dakika

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