Amedsporlu Orban'dan Beşiktaş'a karşı olağanüstü bir gol - Son Dakika
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Amedsporlu Orban'dan Beşiktaş'a karşı olağanüstü bir gol

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Amedsporlu Orban\'dan Beşiktaş\'a karşı olağanüstü bir gol
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Süper Lig'in 6. haftasında Beşiktaş ile karşılaşan Amedspor, Gift Orban'ın uzak mesafeden attığı olağanüstü golle öne geçti. Salih Özcan'ın kaptırdığı topta topu alan Orban, yaklaşık 30 metreden çok sert bir şut çıkararak topu doksana gönderdi ve Nübel'i avladı.

Trendyol Süper Lig’in 6. haftasında Beşiktaş’ı ağırlayan Amedspor, mücadelenin ilk bölümünde futbolseverleri ayağa kaldıran olağanüstü bir gole imza attı.

ORBAN'DAN AĞIZLARI KAÇIK BIRAKAN GOL

Mücadelenin 13. dakikasında Beşiktaşlı Salih Özcan’ın orta sahada kaptırdığı kritik topu iyi değerlendiren Gift Orban, hızla hücuma kalktı. Kaleyi karşısına alan Nijeryalı forvet, yaklaşık 30 metrelik mesafeden çıkardığı inanılmaz sert şutla topu adeta 90 diye tabir edilen köşeye gönderdi. Siyah-beyazlıların kalesini koruyan Alexander Nübel’i çaresiz bırakan bu jeneriklik golle Amedspor, zorlu randevuda öne geçmeyi başardı. 

TRİBÜNLERDE BÜYÜK COŞKU

Ev sahibi ekibin tribünleri golün ardından büyük bir coşku yaşarken, Orban’ın bu harika vuruşu şimdiden haftanın en güzel gol adayları arasına girdi. 

İşte o golden kareler:

Amedsporlu Orban'dan Beşiktaş'a karşı olağanüstü bir gol
Amedsporlu Orban'dan Beşiktaş'a karşı olağanüstü bir gol
Salih ÖzcanBeşiktaşFutbolSporSon Dakika

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