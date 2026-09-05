Son seçimleri en yakın tahmin eden şirketten yeni anket! DEM Parti yerini kaptırdı - Son Dakika
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Son seçimleri en yakın tahmin eden şirketten yeni anket! DEM Parti yerini kaptırdı

Son seçimleri en yakın tahmin eden şirketten yeni anket! DEM Parti yerini kaptırdı
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Önceki genel seçim sonuçlarını en yakın oranlarla tahmin eden araştırma şirketlerinden Betimar’ın son anketinde dikkat çeken bir tablo ortaya çıktı. AK Parti yüzde 35,4 ile ilk sırada yer alırken Yeni Parti yüzde 20,1 ile ikinci oldu. İYİ Parti ise yüzde 9,3’e ulaşarak yüzde 9,2’de kalan DEM Parti’yi kıl payı geride bıraktı ve üçüncü sıraya yerleşti.

Türkiye siyasetindeki güncel dengeleri yansıtan son kamuoyu araştırması, önceki seçimleri en yakın oranla tahmin eden Betimar Araştırma'dan geldi. 

AK PARTİ ZİRVEDE, YENİ PARTİ'DEN SÜRPRİZ ÇIKIŞ

'Her Açıdan Türkiye Gündemi Araştırması'nda kapsamında katılımcılara yöneltilen "Bugün bir milletvekili genel seçimi olsa oyunuzu hangi partiye verirsiniz?" sorusunun yanıtları, seçmen eğilimlerindeki değişimi gözler önüne serdi. Anket sonuçlarına göre AK Parti, yüzde 35,4'lük oy oranıyla siyaset arenasındaki birinciliğini sürdürdü. Yeni Parti, yüzde 20,1'lik kesimin desteğini alarak ikinci sıraya yerleşti.

İYİ PARTİ'DE SÜRPRİZ SIÇRAMA

Açıklanan güncel verilere göre, İYİ Parti yüzde 9,3 oy oranıyla üçüncü sırada yer alırken, DEM Parti yüzde 9,2'lik oranla rakibini çok yakından takip etti. Cumhur İttifakı ortaklarından MHP'nin yüzde 7,7 bandında kaldığı araştırmada, CHP'nin oy oranının yüzde 5,3'e kadar gerilemesi dikkat çeken bir diğer önemli veri olarak kayıtlara geçti.

PARTİLERİN GÜNCEL OY DAĞILIMI

Kararsızların dağıtılması sonrasında partilerin ulaştığı oy oranları şu şekilde sıralandı:

  • AK Parti: %35,4
  • Yeni Parti: %20,1
  • İYİ Parti: %9,3
  • DEM Parti: %9,2
  • MHP: %7,7
  • CHP: %5,3
  • Anahtar Parti (A Parti): %3,6
  • Zafer Partisi: %2,8
  • Yeniden Refah Partisi: %2,2
  • TİP (Türkiye İşçi Partisi): %1,1
  • Diğer: %3,3
Son seçimleri en yakın tahmin eden şirketten yeni anket! DEM Parti yerini kaptırdı

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Son Dakika Politika Son seçimleri en yakın tahmin eden şirketten yeni anket! DEM Parti yerini kaptırdı - Son Dakika

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