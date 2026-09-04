CHP ve Yeni Parti'den Üsküdar'da tekrarlanacak başkan vekilliği seçiminde ortak hareket etme kararı - Son Dakika
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CHP ve Yeni Parti'den Üsküdar'da tekrarlanacak başkan vekilliği seçiminde ortak hareket etme kararı

CHP ve Yeni Parti\'den Üsküdar\'da tekrarlanacak başkan vekilliği seçiminde ortak hareket etme kararı
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CHP ve Yeni Parti, Üsküdar Belediye Başkan Vekilliği seçimi öncesi birlikte hareket etme kararı aldı. İki parti, Sinem Dedetaş'ın "emanetine" sahip çıkacaklarını belirterek meclis üyelerinin ayrışmayacağını vurguladı. Öte yandan CHP'nin 4 meclis üyesinin AK Parti'ye geçmesiyle sandalye sayısı 23'e düşerken, 3 CHP'li üyenin gözaltında olması seçimdeki aritmetiği kritik hale getirdi.

CHP ve Yeni Parti, yarın yapılacak Üsküdar Belediye Başkan Vekilliği seçimlerinde birlikte hareket etme kararı aldı.

“EL ELE KOL KOLA VEREREK ÜSKÜDAR'DA SİNEM DEDETAŞ'IN EMANETİNE HEP BERABER SAHİP ÇIKACAĞIZ”

CHP ve Yeni Parti ilçe örgütleri, Üsküdar Belediye Başkanlığı binası önünde yarın yapılacak belediye başkan vekilliği seçimine ilişkin açıklama yaptı.

CHP Üsküdar İlçe Başkanı Zerrin Civandağ, "Üsküdar'ı vermeyeceğiz, Üsküdar Belediye Başkanımız Sinem Dedetaş'a yönelik yapılan operasyon sonrası yapılan seçimi partimizin adayı kazandı. AKP Grubu'nun itirazı üzerine mahkeme kararı iptal etti, yarın yeni bir seçim yapma kararı aldı. AKP, halkın iradesiyle kaybettiği seçimi ayak oyunlarıyla kazanmak için her şeyi yapıyor. Dört belediye meclis üyesinin AKP'ye geçmesi de üç belediye meclis üyesinin de tekrarlanan seçimden önce gözaltına alınması da bunun bir parçası. CHP ve Yeni Parti ilçe başkanları olarak, halkımızın oylarıyla kazandığımız seçimi masa başında AKP'ye vermemek için bütün meclis üyelerimizle birlikte ortak davranacağımızı ve Üsküdar'ı vermeyeceğimizi kamuoyuyla paylaşıyoruz" ifadesini kullandı.

Yeni Parti Üsküdar İlçe Başkanı Berk Tütüncü de "Allah'ın izniyle el ele kol kola vererek Üsküdar'da Sinem Dedetaş'ın emanetine hep beraber sahip çıkacağız. El ele kol kola yarın saat 09.30'da burada olacağız. Bu akşam da saat 20.00'de bütün Üsküdarlı komşularımızı belediyemize bekliyoruz" diye konuştu.

CHP ve Yeni Parti'den Üsküdar'da tekrarlanacak başkan vekilliği seçiminde ortak hareket etme kararı

"HİÇ KİMSE CUMHURİYET HALK PARTİSİ BELEDİYE MECLİS ÜYELERİNİN AYRIŞMASINI BEKLEMESİN"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Necdet Saraç, "Tarihi bir ana tanıklık ettik. CHP'li belediye başkanı görevden alınmıştı, başkan vekilliği için seçim yapılmıştı, bu da iptal edildi. Bu işin önemi şu. Üsküdar halkı Sinem Dedetaş'ı belediye başkanı olarak seçti. Yeni Parti ile CHP'nin yan yana gelerek ortak bir basın açıklaması yapması son derece önemli ve değerli. Türkiye'de herkesin bu duyarlılık içinde olmasını istiyoruz. Halkın iradesiyle seçilmiş bir belediye masa oyunlarıyla yer değiştiremez" diye konuştu.

CHP Sözcüsü Müslim Sarı ise, "Üsküdar özel bir yer, çok zor koşullarda kazandığımız bir ilçeydi Üsküdar. 2023 seçimlerinden sonra Cumhurbaşkanının özel önem verdiğini biliyoruz. Üsküdar örgütümüz bugüne kadar buna geçit vermedi. Özellikle son hafta yapılan operasyonlar, üç belediye meclis üyemizin gözaltına alınması, CHP'den istifa eden dört üyenin AKP'ye katılması buradaki matematiği ve denklemi zorladı. Ancak bu bizim irademizi daha da güçlendirdi. Hiç kimse Cumhuriyet Halk Partisi Belediye Meclis Üyelerinin ayrışmasını beklemesin. Hiç kimse böyle bir beklenti içinde olmasın. Biz YENİ Partili arkadaşlarımızla beraber, Cumhuriyet Halk Partisi'nin kurumsal kimliği içinde yer alan belediye meclis üyeleriyle birlikte bu süreci ayrışmadan, birlik, bütünlük ve beraberlik içinde taşıyacağız. Üsküdar Belediyesi CHP'nin belediyesiydi. Üsküdar Belediyesi yarın yine CHP'nin belediyesi olarak kalacak. 2029'da da Üsküdar Belediyesi CHP'nin belediyesi olacak. Bundan hiç kimsenin kuşkusu olmasın" ifadesini kullandı.

4 CHP'Lİ MECLİS ÜYESİ AK PARTİ'YE GEÇTİ

Üsküdar Belediye Başkan Vekilliği seçimiyle ilgili yargı sürecinin ardından seçim yeniden yapılacak. İstanbul Valiliği, Bölge İdare Mahkemesi'nin kararı doğrultusunda başkan vekilliği seçiminin 5 Eylül Cumartesi günü gerçekleştirileceğini duyurdu.

Üsküdar Belediye Meclisi'nin CHP'li üyeleri Ahmet Başbaydar, Ayhan Aydın, Hüseyin Kazan ve Tahsin Usta, partilerinden ayrılarak AK Parti'ye katıldı. Bu geçişlerle Cumhur İttifakı'nın sandalye sayısı 17'den 21'e yükseldi, CHP'nin sandalye sayısı ise 27'den 23'e düştü. 

CHP ve Yeni Parti'den Üsküdar'da tekrarlanacak başkan vekilliği seçiminde ortak hareket etme kararı

KAĞIT ÜZERİNDE CHP ÖNDE, AMA ARİTMETİK KRİTİK

Meclis tablosunda CHP halen 23 sandalyeyle Cumhur İttifakı'nın 21 sandalyesinin önünde bulunuyor. Ancak 3 CHP'li meclis üyesinin gözaltında olması, seçim günü ortaya çıkacak tabloyu kritik hale getiriyor. Gözaltındaki üyeler arasında geçmişte AK Parti'de siyaset yapan Amine Cansu Çelik ile Ekrem Baki de bulunuyor. Üç üyenin gözaltı süresinin seçim gününe kadar devam etmesi ve oylamaya katılamamaları halinde CHP'nin fiilen kullanabileceği oy sayısı 20'ye düşebilir. Böyle bir tabloda Cumhur İttifakı'nın 21 oyu karşısında Üsküdar'daki başkan vekilliği seçiminin sonucu tamamen değişebilir.

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Son Dakika CHP CHP ve Yeni Parti'den Üsküdar'da tekrarlanacak başkan vekilliği seçiminde ortak hareket etme kararı - Son Dakika

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    Yorumlar (2)

  • Erdogan Metin Erdogan Metin:
    Tiyatroya devam.. 2 0 Yanıtla
  • Serel Serel:
    Sessiz olun reis duymassın bu defa sizi 4 de böler.Günaydın yenimi aklınız başınıza geldi. 0 0 Yanıtla
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