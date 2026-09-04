Berhan Şimşek'in 10 yıllık hayat arkadaşına şiddet uyguladığı görüntüler ortaya çıktı
CHP Genel Başkan Yardımcısı Berhan Şimşek'in, yaklaşık 10 yıl birlikte yaşadığı Özlem Şanver'e şiddet uyguladığı görüntüler ortaya çıktı. Daha önce darp raporuyla yargıya başvuran Şanver'in şikayeti üzerine Şimşek hakkında yaklaşmama ve iletişim kurmama tedbirleri uygulanmıştı. CHP yönetiminden ise konuya ilişkin açıklama gelmedi.
CHP Genel Başkan Yardımcısı Berhan Şimşek ile yaklaşık 10 yıllık hayat arkadaşı Özlem Şanver arasında yaşananlara ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı.
Görüntülerde Şimşek'in müstakil bir evin bahçesinde Şanver'in ayağına tekme attığı, Şanver'in ise acı içinde "Bırak beni" diye bağırdığı görülüyor. Şimşek'in daha sonra Şanver'i zorla evin içerisine sokmaya çalıştığı, Şanver'in de kurtulmak için çabaladığı anlar görüntülere yansıyor.
ŞANVER DAHA ÖNCE YARGIYA BAŞVURMUŞTU
Özlem Şanver, daha önce Şimşek tarafından fiziksel ve psikolojik şiddete maruz bırakıldığını belirterek yargıya başvurmuştu.
Şanver, başvurusunda darp, hakaret, tehdit, evden çıkmasının engellenmesi ve siyasi nüfuz kullanılarak üzerinde baskı kurulması yönünde beyanlarda bulundu. Şanver'in darbedildiğine ilişkin sağlık raporu da dosyaya girdi.
MAHKEMEDEN UZAKLAŞTIRMA VE İLETİŞİM YASAĞI
Yargıya yapılan başvurunun ardından mahkeme, Berhan Şimşek hakkında Şanver'e yaklaşmama ve iletişim kurmama yönünde tedbir kararı verdi.
Şiddet riskinin devam ettiği değerlendirilerek tedbirlerin süresi daha sonra uzatıldı. Tedbir kararlarının ihlal edildiği yönündeki başvuru kapsamında gündeme gelen zorlama hapsi talebi ise yeniden değerlendirilmek üzere ilk derece mahkemesine gönderildi.
CHP'DEN AÇIKLAMA GELMEDİ
Şanver'in şikayeti, sağlık raporu ve mahkemenin verdiği tedbir kararlarına rağmen CHP yönetiminden konuya ilişkin kamuoyuna yansıyan bir açıklama gelmedi.
Son olarak ortaya çıkan görüntülerle birlikte Berhan Şimşek ile Özlem Şanver arasında yaşanan şiddet olayı yeniden gündeme geldi.
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