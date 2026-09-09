Rize'ye acil iniş yapan uçağın pilotu AB Sayıştayı Kabine Şefi çıktı - Son Dakika
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Rize'ye acil iniş yapan uçağın pilotu AB Sayıştayı Kabine Şefi çıktı

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Gürcistan'ın Batum kentinden kalkan özel uçak, motor arızası nedeniyle Rize açıklarına acil iniş yaptı. Kazada kurtarılan Belçika uyruklu pilot Vlasselaer Werner'in AB Sayıştayı Kabine Şefi olduğu ortaya çıkarken, iki kişinin sağlık durumunun iyi olduğu ve hastanede müşahede altında tutulduğu bildirildi.

Rize-Artvin Havalimanı'nın kuzeybatısında, sahilden yaklaşık 4 mil açıkta bugün Batum'dan kalkan bir eğitim uçağının denize acil iniş yaptığı ihbarı üzerine Sahil Güvenlik ekipleri çalışma başlattı. Denize acil iniş yapan uçakta bulunan Belçika uyruklu Vlasselaer Werner ve Christian Peiffer, ekipler tarafından kurtarıldı. Yapılan ilk kontrollerde her iki kişinin de sağlık durumlarının iyi olduğu belirlendi.

PİLOT AB SAYIŞTAYI KABİNE ŞEFİYMİŞ

Uçakta kurtarılan Belçika uyruklu pilot Vlasselaer Werner'in Avrupa Birliği (AB) Sayıştayı Kabine Şefi olduğu ortaya çıktı. Arel-Air havacılık kulübü üyesi olan Werner ile beraberindeki aynı uçaktan sağ olarak kurtarılan Christian Peiffer'in, Avrupa'nın farklı ülkelerinden özel pilotların katıldığı Gürcistan'da organize edilen 'Private Pilot Expedition to Georgia 2026' etkinliğine katılıp, bugün dönüş yoluna çıktığı öğrenildi.

BAŞHEKİMDEN AÇIKLAMA

Öte yandan Kaçkar Devlet Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Mehmet Han Alişan, acil iniş yapan uçakta kurtarılan 2 kişinin, hastanedeki tedavilerine ilişkin açıklamada bulundu. Belçika uyruklu 2 kişinin sağlık durumlarının iyi olduğunu aktaran Alişan, "2 Belçika vatandaşı şu an misafirimiz. Acil iniş yapılacağını öğrendiğimiz anda biz de hazırlıklarımızı yapmıştık. Şükürler olsun ıslanmadan diyebileceğimiz şekilde arkadaşlar, ekipler tarafından alınıp, hastanemize ulaştırıldı. Yapılan muayenelerde herhangi bir hayati tehlikeye rastlanmadı. Tedbir amaçlı tetkikleri yapıldı. Şu an tedbir amaçlı, gözlem için müşahede altındalar" dedi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Rize'ye acil iniş yapan uçağın pilotu AB Sayıştayı Kabine Şefi çıktı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Rize'ye acil iniş yapan uçağın pilotu AB Sayıştayı Kabine Şefi çıktı - Son Dakika
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