Kara Haydar'dan sonra Beyaz Haydar da tutuklandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, sosyal medyada "Vanlı Kara Haydar" olarak tanınan kişinin videolarını andıran, kendisini "Vanlı bir iş insanı" olarak tanıtıp yürürken kayda aldırdığı görüntüleri paylasan şahıs hakkında resen soruşturma başlattı.

11 SUÇ KAYDI VARMIŞ

Emniyet güçlerinin yaptığı incelemelerde, söz konusu videodaki kişinin Ali Haydar Kurum (61) olduğu belirlendi. Şüphelinin yapılan arşiv sorgulamasında "kasten yaralama", "kasten öldürmeye teşebbüs", "tehdit" ve "hakaret" gibi suçlardan toplam 11 ayrı suç kaydının bulunduğu tespit edildi.

TUTULANDI

Türk Ceza Kanunu’nun 301’inci maddesinde yer alan "Türk milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ni, devletin kurum ve organlarını aşağılama" suçu kapsamında Ümraniye’de gözaltına alınan Kurum, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Kurum, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.

DÜĞÜN GÖRÜNTÜLERİ OLAY OLMUŞTU

Görüntülerin benzerliğiyle gündeme gelen "Vanlı Kara Haydar" lakaplı Mehmet Fatih Tançalan da daha önce görkemli düğün videosuyla sosyal medyada tartışma yaratmıştı. Tançalan, yürütülen soruşturma çerçevesinde "suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama" suçlamasıyla tutuklanmıştı. Düğünde takılan yüksek miktardaki ziynet eşyası ile mal varlığının kaynağının belirlenmesi amacıyla Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) inceleme başlatmıştı.

BAKAN GÜRLEK'TEN NET MESAJ

Adalet Bakanı Akın Gürlek, kamuoyunda "Kara Haydar" ismiyle tanınan sosyal medya figürü üzerinden yürütülen adli süreçler ve denetimsiz sosyal medya paylaşımlarına ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

Sosyal medyanın hukuk dışı ve denetimsiz bir alan olmadığını vurgulayan Bakan Gürlek, toplumda korku oluşturan veya suç gelirlerini gizlemeyi hedefleyen içeriklere karşı yargının tüm imkanlarıyla devrede olduğunu belirtti. Gürlek açıklamasında "Sosyal medya üzerinden lüks yaşam, gösterişli düğün veya benzeri mizansenlerle suç gelirlerinin kaynağını gizlemeye ya da bu gelirleri meşru göstermeye yönelik faaliyetler ile toplumda korku ve güvensizlik oluşturan suç teşkil eden içerikler adli makamlarımızca titizlikle incelenecektir. Cumhuriyet Başsavcılıklarımız; emniyet, jandarma ve ilgili kurumlarımızla koordinasyon içerisinde bu paylaşımların arkasındaki kişi, para ve suç bağlantılarını mali ve teknik incelemelerle ortaya çıkaracak, suç şüphesi bulunan durumlarda gerekli adli işlemleri gecikmeksizin uygulayacaktır. Tavrımız nettir: Sosyal medyada oluşturulan sanal şöhret, suçun ve suç gelirlerinin gizlenmesine perde olamayacaktır" ifadelerine yer verdi.