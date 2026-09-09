Hermon Dağı'nın zirvesinden tehdit savurdu: İran'daki rejimi yenmeye çok yakınız - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Hermon Dağı'nın zirvesinden tehdit savurdu: İran'daki rejimi yenmeye çok yakınız

Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İsrail Başbakanı Netanyahu, Savunma Bakanı Israel Katz ve üst düzey komutanlarla Suriye'deki Hermon Dağı'nı ziyaret ederek İran'a yönelik sert mesajlar verdi. Şam, Lübnan ve Golan Tepeleri'ni işaret eden Netanyahu, İsrail'in Hermon'dan Yarmuk Nehri'ne ve Akdeniz'e kadar uzanan bölgede daha önce görülmemiş bir kontrol sağladığını savundu. Netanyahu, “Asıl görev İran'daki rejimi yenmek. Buna çok yakınız. Tüm eksen sonunda çökecek. Bunu yapmaya kararlıyız ve yapacağız” ifadelerini kullandı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Roş Aşana öncesinde Suriye'deki Hermon Dağı'nı ziyaret etti. Netanyahu'ya Savunma Bakanı Israel Katz ve İsrail ordusundan üst düzey komutanlar eşlik etti. Netanyahu, bölgedeki İsrail askeri faaliyetlerine ilişkin komutanlardan bilgi aldı.

"ŞAM AŞAĞIMIZDA, LÜBNAN BURADA"

Hermon Dağı'ndan bölgeyi göstererek konuşan Netanyahu, İsrail'in kuzeyde ulaştığı askeri konuma dikkat çekti.

Netanyahu, Şam, Lübnan ve Golan Tepeleri'ni işaret ederek, İsrail'in Hermon'dan Yarmuk Nehri'ne ve Akdeniz'e kadar uzanan bölgede geniş bir askeri kontrol sağladığını savundu.

Netanyahu, “Bu, daha önce görülmemiş mutlak bir kontrol” ifadelerini kullandı ve bunu İsrail'in son dönemde elde ettiği en önemli askeri kazanımlardan biri olarak nitelendirdi.

İRAN'A AÇIK TEHDİT

Netanyahu'nun konuşmasındaki en dikkat çekici bölüm ise İran'a yönelik sözleri oldu. İsrail Başbakanı, bölgede yapılacak işlerin henüz tamamlanmadığını belirterek, “Asıl görev İran'daki rejimi yenmek. Buna çok yakınız. Tüm eksenin sonunda çökeceğini biliyoruz. Bunu yapmakta kararlıyız ve yapacağız” dedi.

Netanyahu'nun sözünü ettiği “eksen”, İsrail'in İran ve Tahran'la bağlantılı bölgesel silahlı yapılanmalar için kullandığı ifadeye işaret ediyor.

"SINIRIMIZDA HİÇBİR SİLAHLI GÜCE İZİN VERMEYECEĞİZ"

Netanyahu ayrıca İsrail sınırına yakın bölgelerde kendilerine tehdit oluşturabilecek silahlı güçlerin konuşlanmasına izin vermeyeceklerini söyledi. Hermon Dağı ve çevresindeki kontrolü İsrail açısından önemli bir askeri kazanım olarak gösterdi.

İsrail ordusu, Beşar Esad yönetiminin Aralık 2024'te devrilmesinin ardından Suriye tarafındaki Hermon Dağı ve 1974 tarihli Kuvvetlerin Ayrıştırılması Anlaşması kapsamındaki tampon bölgedeki bazı noktaların kontrolünü ele geçirmişti.

Binyamin Netanyahu, Golan Tepeleri, Toros Dağları, Akdeniz, Suriye, İsrail, Lübnan, Dünya, İran, Şam, Son Dakika

Son Dakika Binyamin Netanyahu Hermon Dağı'nın zirvesinden tehdit savurdu: İran'daki rejimi yenmeye çok yakınız - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Murat Çevre Murat Çevre:
    Sonun geliyor az kaldı 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Benzema ihrama girdi Kabe’den paylaştığı nota beğeni yağıyor Benzema ihrama girdi! Kabe'den paylaştığı nota beğeni yağıyor
Manisa’da çay bahçesi tuvaletinde gizli kamera düzeneği bulundu Manisa'da çay bahçesi tuvaletinde gizli kamera düzeneği bulundu
Esenler’de tatlıcı dükkanından sadaka kutusunu çalan şüpheli kamerada Esenler’de tatlıcı dükkanından sadaka kutusunu çalan şüpheli kamerada
Trump’ın fast food tutkusunun sırrı çözüldü Nedeni çok başka Trump'ın fast food tutkusunun sırrı çözüldü! Nedeni çok başka
Yunanistan’dan Türkiye’ye karşı dev hamle İmzalar atıldı Yunanistan'dan Türkiye'ye karşı dev hamle! İmzalar atıldı
Banyoyu kirletmemek için bulduğu yöntem şaşkına çevirdi Banyoyu kirletmemek için bulduğu yöntem şaşkına çevirdi
Küçükçekmece’de yıkımı yapılan bina çöktü Küçükçekmece’de yıkımı yapılan bina çöktü
Üsküdar’daki seçim sonrası Özgür Çelik konuştu Başsavcılık harekete geçti Üsküdar'daki seçim sonrası Özgür Çelik konuştu! Başsavcılık harekete geçti
İran, ele geçirdiği ABD’ye ait insansız denizaltının görüntülerini yayınladı İran, ele geçirdiği ABD’ye ait insansız denizaltının görüntülerini yayınladı
Bak sen şu Kara Haydar’a “Eşi 16 yaşındayken peşine düştü“ iddiası Bak sen şu Kara Haydar'a! "Eşi 16 yaşındayken peşine düştü" iddiası

17:09
Rafael Leao: Geri dönmek istiyorum
Rafael Leao: Geri dönmek istiyorum
17:01
Elektrikli araçların evde şarjı yasaklandı mı Beklenen açıklama geldi
Elektrikli araçların evde şarjı yasaklandı mı? Beklenen açıklama geldi
16:59
Piyasalar İran’ın hamlesiyle sarsıldı Petrol 100 doları aştı
Piyasalar İran'ın hamlesiyle sarsıldı! Petrol 100 doları aştı
16:41
Yemen’de sıcak saatler Savunma Bakanı’nın konvoyunu vurdular
Yemen'de sıcak saatler! Savunma Bakanı'nın konvoyunu vurdular
16:38
Derbinin faturası ağır olabilir Dusan Vlahovic 5 maç ceza alabilir
Derbinin faturası ağır olabilir! Dusan Vlahovic 5 maç ceza alabilir
16:33
18 yıl sonra ilk maç İsmail Kartal’dan iddialı Roma sözleri
18 yıl sonra ilk maç! İsmail Kartal'dan iddialı Roma sözleri
16:15
Kara Haydar’dan sonra Beyaz Haydar da tutuklandı
Kara Haydar'dan sonra Beyaz Haydar da tutuklandı
15:42
Davutoğlu, oğlunun nikahına Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı da davet etti
Davutoğlu, oğlunun nikahına Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı da davet etti
15:03
Ekrem İmamoğlu artık maç izleyemeyecek İşte gerekçesi
Ekrem İmamoğlu artık maç izleyemeyecek! İşte gerekçesi
14:57
Ankara’da 3 bakan için kırmızı alarm Telefonları değiştirildi
Ankara'da 3 bakan için kırmızı alarm! Telefonları değiştirildi
14:44
Düğün gecesi evinde ölü bulundu Uzman çavuşun eşi hakkında karar verildi
Düğün gecesi evinde ölü bulundu! Uzman çavuşun eşi hakkında karar verildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.09.2026 18:03:27. #7.13#
SON DAKİKA: Hermon Dağı'nın zirvesinden tehdit savurdu: İran'daki rejimi yenmeye çok yakınız - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement