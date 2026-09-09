Hermon Dağı'nın zirvesinden tehdit savurdu: İran'daki rejimi yenmeye çok yakınız

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Roş Aşana öncesinde Suriye'deki Hermon Dağı'nı ziyaret etti. Netanyahu'ya Savunma Bakanı Israel Katz ve İsrail ordusundan üst düzey komutanlar eşlik etti. Netanyahu, bölgedeki İsrail askeri faaliyetlerine ilişkin komutanlardan bilgi aldı.

"ŞAM AŞAĞIMIZDA, LÜBNAN BURADA"

Hermon Dağı'ndan bölgeyi göstererek konuşan Netanyahu, İsrail'in kuzeyde ulaştığı askeri konuma dikkat çekti.

Netanyahu, Şam, Lübnan ve Golan Tepeleri'ni işaret ederek, İsrail'in Hermon'dan Yarmuk Nehri'ne ve Akdeniz'e kadar uzanan bölgede geniş bir askeri kontrol sağladığını savundu.

Netanyahu, “Bu, daha önce görülmemiş mutlak bir kontrol” ifadelerini kullandı ve bunu İsrail'in son dönemde elde ettiği en önemli askeri kazanımlardan biri olarak nitelendirdi.

İRAN'A AÇIK TEHDİT

Netanyahu'nun konuşmasındaki en dikkat çekici bölüm ise İran'a yönelik sözleri oldu. İsrail Başbakanı, bölgede yapılacak işlerin henüz tamamlanmadığını belirterek, “Asıl görev İran'daki rejimi yenmek. Buna çok yakınız. Tüm eksenin sonunda çökeceğini biliyoruz. Bunu yapmakta kararlıyız ve yapacağız” dedi.

Netanyahu'nun sözünü ettiği “eksen”, İsrail'in İran ve Tahran'la bağlantılı bölgesel silahlı yapılanmalar için kullandığı ifadeye işaret ediyor.

"SINIRIMIZDA HİÇBİR SİLAHLI GÜCE İZİN VERMEYECEĞİZ"

Netanyahu ayrıca İsrail sınırına yakın bölgelerde kendilerine tehdit oluşturabilecek silahlı güçlerin konuşlanmasına izin vermeyeceklerini söyledi. Hermon Dağı ve çevresindeki kontrolü İsrail açısından önemli bir askeri kazanım olarak gösterdi.

İsrail ordusu, Beşar Esad yönetiminin Aralık 2024'te devrilmesinin ardından Suriye tarafındaki Hermon Dağı ve 1974 tarihli Kuvvetlerin Ayrıştırılması Anlaşması kapsamındaki tampon bölgedeki bazı noktaların kontrolünü ele geçirmişti.