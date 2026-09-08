At, sünnet çocuğunu üzerinden attı - Son Dakika
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At, sünnet çocuğunu üzerinden attı

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İzmir'deki bir sünnet düğününde akılalmaz görüntüler kaydedildi. Sünnet çocuğu düğün alanına atla giriş yaparken havai fişekler atıldı, konfetiler patlatıldı, son ses müzik açıldı. Sesten ürken at, çocuğu üzerinden attı. Bu sırada çocuğun ailesi olaydan habersiz yürümeye devam ederken, o anlar kameraya yansıdı.

İzmir’de bir sünnet düğününde yaşanan olay panik dolu anlara sahne oldu. Sünnet çocuğunun alana at sırtında girdiği sırada aynı anda havai fişekler patlatıldı, konfetiler atıldı ve yüksek sesli müzik açıldı. Aniden çıkan ses ve gürültüden ürken at kontrolden çıkarak üzerindeki çocuğu yere fırlattı.

AİLE FARKINDA OLMADAN YÜRÜMEYE DEVAM ETTİ

Olay anında yaşanan kargaşa nedeniyle ailenin durumu fark etmeyerek yürümeye devam ettiği görüldü. Çocuğun yere düştüğü o anlar ise kameraya saniye saniye yansıdı.

3. Sayfa, Güncel, Sünnet, Müzik, İzmir, Son Dakika

Son Dakika Sünnet At, sünnet çocuğunu üzerinden attı - Son Dakika

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SON DAKİKA: At, sünnet çocuğunu üzerinden attı - Son Dakika
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