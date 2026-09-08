Türk futbolunda tarihi imza! Takımı 22 yaşındaki kadın çalıştıracak - Son Dakika
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Türk futbolunda tarihi imza! Takımı 22 yaşındaki kadın çalıştıracak

Türk futbolunda tarihi imza! Takımı 22 yaşındaki kadın çalıştıracak
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Tarihinde ilk kez Süper Amatör Lig'e düşen Turgutluspor, teknik direktörlük görevine 2004 doğumlu Zeynep Mestan'ı getirdi. Kulüp binasında sözleşmeye imza atan Mestan, kırmızı-siyahlı ekibin tarihindeki ilk kadın teknik direktör oldu.

Tarihinde ilk kez Süper Amatör Lig'e düşen Turgutluspor, teknik direktörlük görevine 2004 doğumlu Zeynep Mestan'ı getirdi. Kulüp binasında sözleşmeye imza atan genç teknik direktör, böylece Turgutluspor tarihinin ilk kadın teknik direktörü oldu.

KULÜP TARİHİNDE BİR İLK

Yeni sezonda Süper Amatör Lig'de mücadele edecek kırmızı-siyahlı ekip, teknik direktörlük konusunda dikkat çeken bir karara imza attı. Turgutluspor yönetimi, takımın başına Zeynep Mestan'ı getirdi.

Kulüp binasında düzenlenen törende sözleşmesini imzalayan Mestan, Turgutluspor'un ilk kadın teknik direktörü olarak kulüp tarihine geçti.

FUTBOLCULUK KARİYERİ DE VAR

İzmir doğumlu Zeynep Mestan, daha önce kadınlar amatör liglerinde futbol oynadı. Futbolculuk kariyerinde Bornova ekiplerinin formasını giyen Mestan, yeni sezonda Turgutluspor'un başarısı için teknik direktör olarak görev yapacak.

GEÇEN SEZONU 10'UNCU SIRADA TAMAMLADI

Geçen sezon Bölgesel Amatör Lig'de mücadele eden Turgutluspor, ligi 10'uncu sırada tamamladı. Kırmızı-siyahlı ekip, yeni sezonda tarihinde ilk kez Süper Amatör Lig'de mücadele edecek.

TAKIM 2004 DOĞUMLU MESTAN'A EMANET

Turgutluspor'un 2004 doğumlu Zeynep Mestan'ı takımın başına getirmesiyle kulüp tarihinde yeni bir dönem başladı. Mestan, hem genç yaşı hem de Turgutluspor'un ilk kadın teknik direktörü olmasıyla dikkat çekti.

Turgutluspor, Spor, Son Dakika

Son Dakika Turgutluspor Türk futbolunda tarihi imza! Takımı 22 yaşındaki kadın çalıştıracak - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • Ender Kervancıoğlu Ender Kervancıoğlu:
    Yardımcı antrenör olmak isterim 4 0 Yanıtla
  • Caner atalay Caner atalay:
    ben masörü olurum 1 1 Yanıtla
  • Ayhan Güler Ayhan Güler:
    O güzel teknik direktöre Yamal bile gelir ücretsiz oynar ve rakip takım yenilir. 2 0 Yanıtla
  • muttalip tecir muttalip tecir:
    iyi iş çıkarır eminim 1 0 Yanıtla
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