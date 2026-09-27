AK Parti'den fon kriziyle ilgili yeni açıklama: Yanlış yapanlar hukuk önünde hesap verecek

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, gündeme ilişkin değerlendirmelerinde fon krizine değindi. Yanlış yapanların hukuk önünde hesap vereceğini vurgulayan Çelik, "Biz Türkiye'de temiz toplum ve temiz siyasetin merkeziyiz. Bu bakımdan net ilkelerle yürüyoruz. Usulsüzlük, istismar; bunlara bulaşanların hesap vereceğini söylüyoruz. Her türlü yanlışa karşı tavizsiz davranacağız. AK Parti'nin ilkeleri nettir, bulaşan hesap verecektir" ifadelerini kullandı.

İdari ve adli tüm tedbirlerin alınacağını belirten Çelik, incelemenin Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla sürdüğünü, kişiler arasında ayrım yapılmayacağını söyledi.

"SİYASİ SORUMLULUK GEREĞİ ADIMLARI ATIYORUZ"

Çelik, Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya'nın görevden af talebinin Erdoğan tarafından kabul edildiğini ve Kaya'nın artık parti yönetim organlarında yer almadığını açıkladı. Çelik, "Biz siyasi sorumluluk tarafından atılması gereken adımları atıyoruz, hukuki durum netleştiğinde yapacağımız şeyler de olacak" dedi.

"FİNANSAL SİSTEMİMİZ İÇİN RİSK YOKTUR"

Krizin ekonomiye etkisine de değinen Çelik, "Finansal sistemimiz için risk yoktur" diyerek sorunun sermaye piyasalarının sınırlı bir bölümünde ortaya çıktığını belirtti. Zarar gören vatandaşların hak ve hukukunun titizlikle ele alınacağını ifade eden Çelik, benzer sorunların yaşanmaması için gerekli tedbirlerin alınacağını ve şeffaflığın korunacağını kaydetti.

SABAH SOSYAL MEDYADAN AÇIKLAMA YAPMIŞTI

Çelik, günün erken saatlerinde de sosyal medya hesabından konuya ilişkin yazılı bir açıklama yapmıştı. Kaya'nın adını anmadığı açıklamasında Çelik, sürecin "Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımızın talimatıyla ilk andan itibaren partideki yetkili kurumlarımız tarafından titizlikle takip edilmekte" olduğunu belirtmişti. Çelik, "Ortada bir iddia varsa araştırılacaktır. Tüm usulsüzlükler ortaya çıkarılacaktır. Yanlış yapanlar, hukuk önünde hesabını verecektir" demişti. Aynı açıklamada, "Finansal sistemimize ve Türkiye ekonomisine yönelik sistemik bir risk yoktur. Temellerimiz sağlamdır" ifadelerine yer vermişti.