AK Parti'den fon kriziyle ilgili yeni açıklama: Yanlış yapanlar hukuk önünde hesap verecek - Son Dakika
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AK Parti'den fon kriziyle ilgili yeni açıklama: Yanlış yapanlar hukuk önünde hesap verecek

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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Türkiye'yi sarsan fon kriziyle ilgili yeni açıklamalarda bulundu. Yanlış yapanların hukuk önünde hesap vereceğini belirten Çelik "Her türlü yanlışa karşı tavizsiz davranacağız. AK Parti'nin ilkeleri nettir, bulaşan hesap verecektir" ifadelerini kullandı.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, gündeme ilişkin değerlendirmelerinde fon krizine değindi. Yanlış yapanların hukuk önünde hesap vereceğini vurgulayan Çelik, "Biz Türkiye'de temiz toplum ve temiz siyasetin merkeziyiz. Bu bakımdan net ilkelerle yürüyoruz. Usulsüzlük, istismar; bunlara bulaşanların hesap vereceğini söylüyoruz. Her türlü yanlışa karşı tavizsiz davranacağız. AK Parti'nin ilkeleri nettir, bulaşan hesap verecektir" ifadelerini kullandı.

İdari ve adli tüm tedbirlerin alınacağını belirten Çelik, incelemenin Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla sürdüğünü, kişiler arasında ayrım yapılmayacağını söyledi.

"SİYASİ SORUMLULUK GEREĞİ ADIMLARI ATIYORUZ"

Çelik, Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya'nın görevden af talebinin Erdoğan tarafından kabul edildiğini ve Kaya'nın artık parti yönetim organlarında yer almadığını açıkladı. Çelik, "Biz siyasi sorumluluk tarafından atılması gereken adımları atıyoruz, hukuki durum netleştiğinde yapacağımız şeyler de olacak" dedi.

"FİNANSAL SİSTEMİMİZ İÇİN RİSK YOKTUR"

Krizin ekonomiye etkisine de değinen Çelik, "Finansal sistemimiz için risk yoktur" diyerek sorunun sermaye piyasalarının sınırlı bir bölümünde ortaya çıktığını belirtti. Zarar gören vatandaşların hak ve hukukunun titizlikle ele alınacağını ifade eden Çelik, benzer sorunların yaşanmaması için gerekli tedbirlerin alınacağını ve şeffaflığın korunacağını kaydetti.

SABAH SOSYAL MEDYADAN AÇIKLAMA YAPMIŞTI

Çelik, günün erken saatlerinde de sosyal medya hesabından konuya ilişkin yazılı bir açıklama yapmıştı. Kaya'nın adını anmadığı açıklamasında Çelik, sürecin "Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımızın talimatıyla ilk andan itibaren partideki yetkili kurumlarımız tarafından titizlikle takip edilmekte" olduğunu belirtmişti. Çelik, "Ortada bir iddia varsa araştırılacaktır. Tüm usulsüzlükler ortaya çıkarılacaktır. Yanlış yapanlar, hukuk önünde hesabını verecektir" demişti. Aynı açıklamada, "Finansal sistemimize ve Türkiye ekonomisine yönelik sistemik bir risk yoktur. Temellerimiz sağlamdır" ifadelerine yer vermişti.

NE OLMUŞTU?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın sermaye piyasalarındaki işlemlere ilişkin yürüttüğü soruşturmada, aralarında Özata Denizcilik'in yöneticilerinin de bulunduğu çok sayıda kişi tutuklanmıştı. YENİ Parti Sözcüsü Zeynel Emre, Fatma Betül Sayan Kaya ile eşinin Özata hisselerinden milyarlarca lira kazanç elde ettiğini iddia etmişti. Kaya, 26 Eylül gecesi yaptığı açıklamada siyasi sorumluluk gereği tüm görevlerinden affını istediğini duyurmuştu.

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    Yorumlar (17)

  • yilmaz yilmaz yilmaz yilmaz:
    Hanki adaletin kimin savcısı kimin hakimi hesap soracak 19 2 Yanıtla
  • 19321945 19321945:
    Dedi.. Baş Hırsız 15 2 Yanıtla
  • Murat KORUCU Murat KORUCU:
    Nasıl bi hesap merak ediyorum Spk nın verdiği cezalar gibiyse yapanın yanına götürdüğü paralar kar kalır inşallah bu işte sorumluluğu olanlar haksız kazandıkları tüm paraları fazlasıyla el konularak geri kazandırılır 11 0 Yanıtla
  • 199596-Ud 199596-Ud:
    versin tabiki yargılansın 8 0 Yanıtla
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