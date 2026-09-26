Atina Plaka'da patlamada yıkılan binada 5 kişi kayıp, 1 kişinin cesedi bulundu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Atina Plaka'da patlamada yıkılan binada 5 kişi kayıp, 1 kişinin cesedi bulundu

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Atina Plaka\'da patlamada yıkılan binada 5 kişi kayıp, 1 kişinin cesedi bulundu
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Atina'nın turistik Plaka semtinde dün bir binanın yıkılmasına yol açan patlamada enkazdan 1 kişinin cesedi çıkarıldı. Enkazda 3'ü ABD'li turist 5 kişinin daha bulunduğu tahmin edilirken, arama kurtarma çalışmaları sürüyor ve patlamanın nedeni henüz bilinmiyor.

Yunanistan'ın başkenti Atina'da dün bir binada gerçekleşen patlama sonucu yıkılan binanın enkazından 1 kişinin cesedine ulaşılırken, 5 kişinin de kayıp olduğu bildirildi.

Yunan Devlet Televizyonu ERT'nin haberine göre, arama kurtarma ekipleri Atina'nın tarihi ve turistik merkezlerinden Plaka semtindeki enkazdan 1 kadın cesedi çıkardı.

İlk edinilen bilgilere göre, ceset Atina'ya tatile gelen ve yıkılan binanın dairelerinden birini ailesiyle birlikte kısa süreliğine kiralayan ABD'li bir kadına ait.

Enkazda 3'ü ABD'li turist, 5 kişinin daha bulunduğu tahmin edilirken, arama ve kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Patlamanın sebebi ise henüz bulunamadı.

Plaka'daki bir binada dün sabah saatlerinde patlama meydana gelmiş, bina yıkılmıştı. Binanın her iki yanındaki iki binada da ciddi hasar meydana gelmişti.

Patlama sırasında, aracıyla olay yerinden geçen bir kişi hafif yaralanmış, itfaiye ekipleri hasar gören yan binadan da iki kadını çıkarmıştı.

Kaynak: AA
Amerika Birleşik DevletleriUluslararasıAcil DurumturistGüncelDünyaSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Casusluk soruşturmasında 3 eski MASAK başkanının ifadesi alınacak: Erdoğan ve bakanlara ilişkin sorgulamalar tespit edildi Casusluk soruşturmasında 3 eski MASAK başkanının ifadesi alınacak: Erdoğan ve bakanlara ilişkin sorgulamalar tespit edildi
Abdurrezzak’ın ölümüne neden olan hemşireler içerde çürüyecek Abdurrezzak'ın ölümüne neden olan hemşireler içerde çürüyecek
Gaziantep’te ortaokulda velilerden turnike ve kaynak kitap parası istendiği iddiası Gaziantep'te ortaokulda velilerden turnike ve kaynak kitap parası istendiği iddiası
Fon krizi tartışmalarına Özgür Özel de katıldı “Asrın soygunu ile karşı karşıyayız“ Fon krizi tartışmalarına Özgür Özel de katıldı! "Asrın soygunu ile karşı karşıyayız"
Serenay söyledi, sevgilisi kayda aldı Mert Demir o anları paylaştı Serenay söyledi, sevgilisi kayda aldı! Mert Demir o anları paylaştı
Salah’ı kullanan uyanıklar şimdi yandı Salah'ı kullanan uyanıklar şimdi yandı
11:43
“Vanlı Kara Haydar“a ikinci soruşturma 934 milyon değerinde döviz ele geçirildi
"Vanlı Kara Haydar"a ikinci soruşturma! 934 milyon değerinde döviz ele geçirildi
11:39
3 dönemlik yasağı kaldıracak ödeme belli oldu Fenerbahçe kasayı açıyor
3 dönemlik yasağı kaldıracak ödeme belli oldu! Fenerbahçe kasayı açıyor
11:36
Fenerbahçe’de formayı unutan isim milli takımda şov yaptı
Fenerbahçe'de formayı unutan isim milli takımda şov yaptı
11:14
Fon soruşturmasında kritik hamle 7 şirketin tüm yatırımcı kayıtları istendi
Fon soruşturmasında kritik hamle! 7 şirketin tüm yatırımcı kayıtları istendi
10:07
İki çocuğun müstehcen görüntüleri yabancı sitelerde çıktı, 2 kişi hemen tutuklandı
İki çocuğun müstehcen görüntüleri yabancı sitelerde çıktı, 2 kişi hemen tutuklandı
10:02
Bahçeli araya girdi Sarallar ve Şahinler barışıyor iddiası
Bahçeli araya girdi! Sarallar ve Şahinler barışıyor iddiası
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.09.2026 11:51:43. #.0.3#
SON DAKİKA: Atina Plaka'da patlamada yıkılan binada 5 kişi kayıp, 1 kişinin cesedi bulundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei