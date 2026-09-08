Trump: İran savaşını kazandığımızda petrol fiyatları sert şekilde düşecek

ABD Başkanı Donald Trump, İran'la devam eden savaşa ilişkin yaptığı açıklamada, savaşın kazanılması halinde petrol ve diğer fiyatların hızla düşeceğini savundu. Trump, akaryakıt fiyatlarının önce galon başına 3 dolara, ardından 2 doların altına ineceğini öne sürdü.

ABD Başkanı Donald Trump, Truth Social hesabından İran savaşı ve enerji fiyatlarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

"PETROL FİYATLARI DAHA SERT DÜŞECEK"

İran'a karşı yürütülen savaşın sona ermesinin ardından petrol fiyatlarında hızlı bir gerileme yaşanacağını savunan Trump, "İran savaşını kazandığımızda petrol fiyatları da diğer fiyatlar gibi, hatta daha da sert bir şekilde düşecek" ifadelerini kullandı.

"2 DOLARIN ALTINA İNECEK"

Trump, akaryakıt fiyatlarının ilk etapta galon başına 3 dolara, daha sonra ise 2 doların altına gerileyeceğini öne sürdü.

ABD Başkanı, "Bunların hepsi hızlı bir şekilde gerçekleşecek ve İran asla nükleer silaha sahip olamayacak" dedi.

İran savaşı süresince enerji piyasalarındaki gelişmeler ABD'deki akaryakıt fiyatlarını da etkiledi. Temmuz sonunda yayımlanan bir değerlendirmede, ABD'deki pompa fiyatlarının savaş öncesine kıyasla galon başına yaklaşık 1,15 dolar daha yüksek olduğu belirtilmişti.