Bak sen şu Kara Haydar'a! "Eşi 16 yaşındayken peşine düştü" iddiası - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Bak sen şu Kara Haydar'a! "Eşi 16 yaşındayken peşine düştü" iddiası

Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Lüks yaşam tarzıyla bilinen ve düğünündeki kilolarca altınla dikkat çeken, "Vanlı Kara Haydar" lakaplı Mehmet Fatih Tançalan kara para aklama suçlamasıyla tutuklanırken, dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı. Eşi Çağla Öz'ün 16 yaşındayken Tançalan'ın takıntılı olduğu, her gün okulunun önüne gittiği, genç kadının ailesinin en sonunda şikayet ettiği öne sürüldü. Tançalan'ın tüm bunlar yaşanırken, ilk eşiyle evli olduğu iddia edildi.

Van Cumhuriyet Başsavcılığınca TCK’nın 301'inci maddesi kapsamında hakkında soruşturma başlatılan ve gece saatlerinde gözaltına alınan sanal medyada 'Vanlı Kara Haydar' olarak bilinen Mehmet Fatih Tançalan, Van Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Sanal medyada paylaştığı videolar sonrası hakkında soruşturma başlatılan Tançalan, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince 'Suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama' suçundan tutuklandı.

"ÇAĞLA ÖZ'Ü 16 YAŞINDAYKEN RAHATSIZ ETMEYE BAŞLADI"

Tançalan'la ilgili çok konuşulacak bir iddia gündeme geldi. İddiaya göre, Tançalan, eşi Çağla Öz'ü henüz çocuk yaşta takıntılı hale getirdi.

Bak sen şu Kara Haydar'a!

İlk eşinden evli olduğu dönemde 31 yaşında olan Tançalan, Öz'ü rahatsız etmeye başladı. O dönem 16 yaşında olan Çağla Öz, Tançalan'ın takıntısı nedeniyle zor günler geçirdi.

Bak sen şu Kara Haydar'a!

AİLESİ, TANÇALAN'I ŞİKAYET ETMİŞ

Her gün Çağla Öz'ün okulunun öne gittiği öne sürülen Tançalan'ı genç kadının istemediği, ailesinin de adamı polise şikayet ettiği iddia edildi. Başka birisiyle evlenen Çağla Öz'ün bir süre sonra boşandığını öğrenen Tançalan'ın yeniden genç kadının peşine düştüğü ileri sürüldü. Çiftin 5 yıl önce evlendiği ancak düğünlerini yeni yaptıkları da iddialar arasında.

3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bak sen şu Kara Haydar'a! 'Eşi 16 yaşındayken peşine düştü' iddiası - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Mevsimin ilk karı yağdı Sıcaklık eksiye düştü Mevsimin ilk karı yağdı! Sıcaklık eksiye düştü
Bahçelievler Belediye Meclisinde 15 Temmuz tartışması kavgaya dönüştü Bahçelievler Belediye Meclisinde 15 Temmuz tartışması kavgaya dönüştü
KKTC’de Filo Jet faciasında görevden almalar sürüyor sayı 6 oldu KKTC'de Filo Jet faciasında görevden almalar sürüyor; sayı 6 oldu
Çekmeköy’de otomobilin yol işaretleme aracına çarptığı kaza kamerada Çekmeköy'de otomobilin yol işaretleme aracına çarptığı kaza kamerada
Dağdan sarımsak söktüler, 2 milyon 97 bin TL ceza yediler Dağdan sarımsak söktüler, 2 milyon 97 bin TL ceza yediler!
Göztepeli Gugeshashvili, kendisini ıslıklayanlara meydan okudu: Mutlaka sokakta karşılaşacağız Göztepeli Gugeshashvili, kendisini ıslıklayanlara meydan okudu: Mutlaka sokakta karşılaşacağız
Kilis’te AK Parti il başkanına ait olduğu iddia edilen ses kaydı siyaset kulislerini karıştırdı Kilis'te AK Parti il başkanına ait olduğu iddia edilen ses kaydı siyaset kulislerini karıştırdı
Esenler’de, evde çıkan tartışmada silahlı saldırgan dehşet saçtı: 3 ağır yaralı var Esenler'de, evde çıkan tartışmada silahlı saldırgan dehşet saçtı: 3 ağır yaralı var
TIR kabininde yıllarca süren çocuk istismarı deşifre edildi: Savcılık idam istedi TIR kabininde yıllarca süren çocuk istismarı deşifre edildi: Savcılık idam istedi
Sayıştay’a yeni isim atandı Sayıştay'a yeni isim atandı

21:27
Üsküdar’daki seçim sonrası Özgür Çelik konuştu Başsavcılık harekete geçti
Üsküdar'daki seçim sonrası Özgür Çelik konuştu! Başsavcılık harekete geçti
20:45
İngiltere’de büyük kaos Uçuşlar peş peşe iptal ediliyor
İngiltere'de büyük kaos! Uçuşlar peş peşe iptal ediliyor
20:12
İstanbul’da kanlı pusu 26 yaşındaki genci kurşun yağmuruna tuttular
İstanbul'da kanlı pusu! 26 yaşındaki genci kurşun yağmuruna tuttular
19:46
Aziz Yıldırım PFDK’ya sevk edildi
Aziz Yıldırım PFDK'ya sevk edildi
19:24
Türkiye’den 12 ülkenin İsrail’e yaptırım kararına ilk yorum
Türkiye'den 12 ülkenin İsrail'e yaptırım kararına ilk yorum
19:15
İşte savcılık ifadesi Kara Haydar’dan düğünündeki altınlara yanıt
İşte savcılık ifadesi! Kara Haydar'dan düğünündeki altınlara yanıt
18:57
Kredi kartı kullananlar dikkat Limitlere gelir sınırı geliyor
Kredi kartı kullananlar dikkat! Limitlere gelir sınırı geliyor
18:53
Özgür Çelik, Üsküdar’da AK Parti’ye oy veren ismi açıkladı
Özgür Çelik, Üsküdar'da AK Parti'ye oy veren ismi açıkladı
18:30
Vanlı Kara Haydar tutuklandı
Vanlı Kara Haydar tutuklandı
18:15
Devrim Muhafızları: ABD’ye ait su altı deniz aracı ele geçirildi
Devrim Muhafızları: ABD'ye ait su altı deniz aracı ele geçirildi
18:02
İç çamaşırından silahı çıkardı “Kocanın selamı var“ deyip kurşun yağdırdı
İç çamaşırından silahı çıkardı! "Kocanın selamı var" deyip kurşun yağdırdı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.09.2026 22:00:00. #7.12#
SON DAKİKA: Bak sen şu Kara Haydar'a! "Eşi 16 yaşındayken peşine düştü" iddiası - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement