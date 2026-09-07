Bahçelievler Belediye Meclisinde 15 Temmuz tartışması kavgaya dönüştü

Bahçelievler Belediye Meclisinin eylül ayı birinci oturumu, Belediye Başkanı Hakan Bahadır başkanlığında gerçekleştirildi.

Toplantıda söz alan AK Parti Grup Başkanvekili Yasin Özdemir, Belediye Meclis 1. Başkan Vekili Nazife Aktaş'ın yönettiği oturumlarda söz almakta zorlandığını söyledi. Özdemir, Belediye Başkanı Hakan Bahadır'ın yönettiği oturumlarda ise CHP Grup Başkanvekili Gencay Özcan'ın rahatlıkla söz alabildiğini ifade etti.

"MECLİSİ YÖNETMESİNİ İSTEMİYORUZ"

Bir önceki Meclis toplantısında yaşananları unutmadıklarını belirten Özdemir, Aktaş'ın daha önce 15 Temmuz şehitlerine ilişkin kullandığı sözlere tepki gösterdi.

Özdemir, "Biz burada AK Parti grubu olarak, MHP olarak şehitleri yok sayan bir zihniyetin, bu ilçede yaşayan şehit olmuş kardeşlerimizi yok sayan zihniyetin Meclis'i yönetmesini kesinlikle istemiyoruz." dedi.

Aktaş'ın Meclis'i yönetmesine karşı olduklarını yineleyen Özdemir, istifa çağrısında bulunarak şunları söyledi:

"Yaptığınız büyük bir terbiyesizlikti, biz bunu unutmadık. Milletin değerlerini gözümüzün içine baka baka yok saydınız. Üzerinden 1 ay geçti diye unuttuğumuzu zannetmeyin. Siz burada bu Meclis'i yönetmeyi, o koltuğa oturmayı hak etmiyorsunuz. Siz istifa edin."

CHP'DEN YANIT GELDİ

CHP Grup Başkanvekili Gencay Özcan ise Özdemir'in şehitler konusundaki hassasiyetini bildiğini belirterek 15 Temmuz'a ilişkin önceki Meclis toplantısında özür dilemediğini ve özür dilenecek bir durum olmadığını söyledi.

Özcan, "15 Temmuz şehitleri bu memleketin ortak değeridir, üzerinden siyaset yapılmamalıdır. Şehitler memleketin ortak değeridir, bütün partilerin de ortak değeridir." ifadelerini kullandı.

15 Temmuz şehitlerinin saygıyla anıldığını söyleyen Özcan, önceki konuşmaların kayıtlarının incelenebileceğini belirtti.

TARTIŞMA KAVGAYA DÖNÜŞTÜ

Karşılıklı açıklamaların ardından AK Parti ve CHP grubundan bazı meclis üyeleri arasında sözlü tartışma başladı.

Belediye Başkanı Hakan Bahadır, tansiyonun yükselmesi üzerine iki grubun üyelerini sakin olmaları konusunda uyardı.

Ancak tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Meclis oturumuna ara verildi.