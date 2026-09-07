Bahçelievler Belediye Meclisinde 15 Temmuz tartışması kavgaya dönüştü - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Bahçelievler Belediye Meclisinde 15 Temmuz tartışması kavgaya dönüştü

Bahçelievler Belediye Meclisinde 15 Temmuz tartışması kavgaya dönüştü
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bahçelievler Belediye Meclisinin eylül ayı birinci oturumunda, AK Parti Grup Başkanvekili Yasin Özdemir'in Belediye Meclis 1. Başkan Vekili Nazife Aktaş'ın 15 Temmuz şehitlerine ilişkin daha önceki sözlerine tepki göstermesi tansiyonu yükseltti. AK Parti ve CHP'li meclis üyeleri arasındaki tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine oturuma ara verildi.

Bahçelievler Belediye Meclisinin eylül ayı birinci oturumu, Belediye Başkanı Hakan Bahadır başkanlığında gerçekleştirildi.

Toplantıda söz alan AK Parti Grup Başkanvekili Yasin Özdemir, Belediye Meclis 1. Başkan Vekili Nazife Aktaş'ın yönettiği oturumlarda söz almakta zorlandığını söyledi. Özdemir, Belediye Başkanı Hakan Bahadır'ın yönettiği oturumlarda ise CHP Grup Başkanvekili Gencay Özcan'ın rahatlıkla söz alabildiğini ifade etti.

"MECLİSİ YÖNETMESİNİ İSTEMİYORUZ"

Bir önceki Meclis toplantısında yaşananları unutmadıklarını belirten Özdemir, Aktaş'ın daha önce 15 Temmuz şehitlerine ilişkin kullandığı sözlere tepki gösterdi.

Özdemir, "Biz burada AK Parti grubu olarak, MHP olarak şehitleri yok sayan bir zihniyetin, bu ilçede yaşayan şehit olmuş kardeşlerimizi yok sayan zihniyetin Meclis'i yönetmesini kesinlikle istemiyoruz." dedi.

Aktaş'ın Meclis'i yönetmesine karşı olduklarını yineleyen Özdemir, istifa çağrısında bulunarak şunları söyledi:

"Yaptığınız büyük bir terbiyesizlikti, biz bunu unutmadık. Milletin değerlerini gözümüzün içine baka baka yok saydınız. Üzerinden 1 ay geçti diye unuttuğumuzu zannetmeyin. Siz burada bu Meclis'i yönetmeyi, o koltuğa oturmayı hak etmiyorsunuz. Siz istifa edin."

CHP'DEN YANIT GELDİ

CHP Grup Başkanvekili Gencay Özcan ise Özdemir'in şehitler konusundaki hassasiyetini bildiğini belirterek 15 Temmuz'a ilişkin önceki Meclis toplantısında özür dilemediğini ve özür dilenecek bir durum olmadığını söyledi.

Özcan, "15 Temmuz şehitleri bu memleketin ortak değeridir, üzerinden siyaset yapılmamalıdır. Şehitler memleketin ortak değeridir, bütün partilerin de ortak değeridir." ifadelerini kullandı.

15 Temmuz şehitlerinin saygıyla anıldığını söyleyen Özcan, önceki konuşmaların kayıtlarının incelenebileceğini belirtti.

TARTIŞMA KAVGAYA DÖNÜŞTÜ

Karşılıklı açıklamaların ardından AK Parti ve CHP grubundan bazı meclis üyeleri arasında sözlü tartışma başladı.

Belediye Başkanı Hakan Bahadır, tansiyonun yükselmesi üzerine iki grubun üyelerini sakin olmaları konusunda uyardı.

Ancak tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Meclis oturumuna ara verildi.

Kaynak: AA

Cumhuriyet Halk Partisi, Yerel Haberler, Bahçelievler, 15 Temmuz, AK Parti, Güncel, Eylül, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bahçelievler Belediye Meclisinde 15 Temmuz tartışması kavgaya dönüştü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yeni OVP’de çalışma hayatını değiştirecek formüller Evden çalışma, esnek mesai ve bakım desteği... Yeni OVP'de çalışma hayatını değiştirecek formüller! Evden çalışma, esnek mesai ve bakım desteği...
Galatasaray’ın Sporting maçını Norveçli hakem yönetecek Galatasaray'ın Sporting maçını Norveçli hakem yönetecek
3 yaşındaki Mavi’nin öldüğü kaza görüntüleri ortaya çıktı Sürücünün savunması isyan ettirdi 3 yaşındaki Mavi'nin öldüğü kaza görüntüleri ortaya çıktı! Sürücünün savunması isyan ettirdi
Tanju Özcan’dan “2,5 milyon lira“ savunması “Cevap vermemek için 10 takla atıyor“ Tanju Özcan'dan "2,5 milyon lira" savunması! "Cevap vermemek için 10 takla atıyor"
Dursun Özbek’ten, TFF Başkanı Hacıosmanoğlu’na ziyaret Dursun Özbek'ten, TFF Başkanı Hacıosmanoğlu'na ziyaret
Süper Lig’de yayıncı değişiyor Masadaki rakam tam 500 milyon dolar Süper Lig'de yayıncı değişiyor! Masadaki rakam tam 500 milyon dolar
Davutoğlu şüpheli sıfatıyla adliyede Davutoğlu şüpheli sıfatıyla adliyede
Ekonomist Burak Köseoğlu’ndan önemli uyarılar: Altın, ABD tahvillerini geride bıraktı, petrolde 108 dolar sinyali Ekonomist Burak Köseoğlu'ndan önemli uyarılar: Altın, ABD tahvillerini geride bıraktı, petrolde 108 dolar sinyali

11:48
İmam ve müezzin cami kapısında tekme tokat kavga etti
İmam ve müezzin cami kapısında tekme tokat kavga etti
11:42
Bir babanın en ağır vedası 4 yaşındaki kızına son kez sarıldı
Bir babanın en ağır vedası! 4 yaşındaki kızına son kez sarıldı
11:32
Fenerbahçe’nin alamadığı forvetler leblebi gibi gol atıyor
Fenerbahçe'nin alamadığı forvetler leblebi gibi gol atıyor
11:29
OVP sonrası hesaplar değişti İşte en düşük emekli maaşı için konuşulan rakam
OVP sonrası hesaplar değişti! İşte en düşük emekli maaşı için konuşulan rakam
11:10
Ankara kulislerini hareketlendiren Demirtaş iddiası DEM Parti’nin başına geçebilir
Ankara kulislerini hareketlendiren Demirtaş iddiası! DEM Parti'nin başına geçebilir
11:05
Arda Güler, Şampiyonlar Ligi’nde yok Mourinho “Kusura bakma” deyip açıkladı
Arda Güler, Şampiyonlar Ligi'nde yok! Mourinho “Kusura bakma” deyip açıkladı
10:55
İstiklal Marşı’nı okuduğu için eleştirilmişti Milli voleybolcudan tokat gibi yanıt
İstiklal Marşı'nı okuduğu için eleştirilmişti! Milli voleybolcudan tokat gibi yanıt
10:53
İntihar edeceğini söyleyen kızın yayınına annesi de girdi
İntihar edeceğini söyleyen kızın yayınına annesi de girdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.09.2026 12:02:38. #7.13#
SON DAKİKA: Bahçelievler Belediye Meclisinde 15 Temmuz tartışması kavgaya dönüştü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement