Süperstar'ın form sırrı belli oldu: Ziyafet masasında bile yeşil elma yemiş - Son Dakika
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Süperstar'ın form sırrı belli oldu: Ziyafet masasında bile yeşil elma yemiş

Süperstar\'ın form sırrı belli oldu: Ziyafet masasında bile yeşil elma yemiş
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Türk müziğinin üç efsane ismi Nilüfer, Sezen Aksu ve Ajda Pekkan'ın bir araya geldiği unutulmaz beş çayı buluşmasından kahkahalar attıran bir detay gün yüzüne çıktı. Katıldığı programda samimi açıklamalarda bulunan Nilüfer, Sezen Aksu ile birlikte ziyafet çekerken Ajda Pekkan’ın sergilediği iradeye nasıl şaşırdıklarını anlattı. Ünlü sanatçı Süperstar'ın ziyafet masasında bile sadece yeşil elma yediğinin belirterek, "Kırk yılda bir bir araya gelmişiz, Ajda disiplininden ödün vermedi" dedi.

Türk müziğinin efsane isimleri Nilüfer, Sezen Aksu ve Ajda Pekkan’ın bir araya geldiği özel beş çayı buluşmasından tebessüm ettiren bir detay ortaya çıktı. Nilüfer, katıldığı bir programda üç dev ismin ev buluşmasında yaşanan eğlenceli anları ilk kez paylaştı.

"BİZ DOLMALARI GÖTÜRÜRKEN AJDA YEŞİL ELMA YEDİ" 

Sezen Aksu ile birlikte kısır ve zeytinyağlı dolmaların tadını çıkardıklarını belirten Nilüfer, Ajda Pekkan’ın öz disiplinine hayran kaldıklarını dile getirdi. Buluşmadan bir gün önce diyetisyeniyle görüşen Süperstar’ın ikramlara dokunmayıp sadece yeşil elma yediğini söyleyen Nilüfer, olayı şu sözlerle anlattı:

Süperstar'ın form sırrı belli oldu: Ziyafet masasında bile yeşil elma yemiş

"Biz Sezen'le kısırları, dolmaları götürürken Ajda bir yeşil elma yedi. Bir gün evvel diyetisyeniyle görüşmüş. Kırk yılda bir bir araya gelmişiz, ben kendimi bıraktım ama Ajda o disiplininden ödün vermedi."

Türk pop müziğine damga vuran üç dev ismin bu samimi ve eğlenceli anları, sosyal medyada da kısa sürede geniş yer buldu. Süperstar Ajda Pekkan'ın yıllara meydan okuyan formunu ve fit görünümünü nasıl koruduğu da bu anıyla bir kez daha kanıtlanmış oldu.

Ajda Pekkan, Sezen Aksu, Magazin, Nilüfer, Son Dakika

Son Dakika Nilüfer Süperstar'ın form sırrı belli oldu: Ziyafet masasında bile yeşil elma yemiş - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • Mustafa Bulut Mustafa Bulut:
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