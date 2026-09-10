Raphinha\'nın durmaya niyeti yok: Tarihe geçti

İspanya La Liga devi Barcelona'da Brezilyalı hücum oyuncusu Raphinha, sezona fırtına gibi bir başlangıç yaparak kulüp tarihine adını altın harflerle yazdırdı.

KÜLLERİNDEN YENİDEN DOĞDU

Teknik direktör Hansi Flick göreve gelmeden önce takımdan ayrılacak isimler arasında gösterilen 29 yaşındaki kanat oyuncusu, Alman çalıştırıcının sisteminde adeta yeniden doğdu ve sergilediği performansla tüm dikkatleri üzerine çekti.

21. YÜZYILDA BİR İLK

Geçtiğimiz sezonu tüm kulvarlarda çıktığı 33 karşılaşmada 21 gol ve 8 asistlik etkileyici bir skorer katkısıyla tamamlayan Raphinha, yeni sezonda vites artırdı. Sezonun ilk 5 resmi müsabakasında rakip fileleri 8 kez havalandıran ve 1 de asist yapan Brezilyalı yıldız, kırılması güç bir rekorun sahibi oldu. Raphinha, bu performansıyla 21. yüzyılda Barcelona formasıyla çıktığı ilk 5 resmi maçın tamamında da skor üretmeyi başaran ilk futbolcu unvanını elde etti.