Yunanistan, İtalya'dan 500 milyon euroluk iki fırkateyn alımı için sözleşme imzaladı - Son Dakika
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Yunanistan, İtalya'dan 500 milyon euroluk iki fırkateyn alımı için sözleşme imzaladı

Yunanistan, İtalya\'dan 500 milyon euroluk iki fırkateyn alımı için sözleşme imzaladı
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Yunanistan ve İtalya'nın savunma bakanları, Roma'da iki Bergamini sınıfı fırkateyn alımı anlaşmasını imzaladı. Yunan basınına göre 500 milyon euro civarında ödenecek gemiler, 2028 ve 2029'da teslim edilecek ve Yunan Donanması'nın belkemiğini oluşturacak.

Yunanistan, İtalya'dan savaş gemileri almak için sözleşme imzaladı. Yunanistan Savunma Bakanı bu yeni gemilerin "Yunan Donanması'nın temel gücü" olacağını söyledi.İki ülkenin savunma bakanları bugün Roma'da bir araya gelerek iki adet Bergamini sınıfı fırkateyn alımı anlaşmasını imzaladı.Savunma bakanları basın toplantısında satış fiyatını açıklamasa da Yunan basınına göre iki gemi için 500 milyon euro civarında bir ücret ödenecek.Reuters ajansına göre bu iki gemi, Fransa'dan alınacak dört "dijital" Belharra sınıfı fırkateynle birlikte Yunanistan donanmasının belkemiğini oluşturacak.Yunanistan'da İngilizce yayın yapan Protothema gazetesi, İtalya'nın 2028'de teslim edeceği savaş gemisinin genel amaçlı bir fırkateyn olacağı, 2029'da teslim edeceği fırkateyninse denizaltılarla mücadele odaklı olacağını yazdı.Genel amaçlı fırkateyn aynı zamanda hava savunmasına yardım amacıyla da görev yapabilecek.Gazeteye göre 6 bin deniz mili menziliyle Atina-İsrail arasını dört kere gidip gelebilecek bu gemiler, 45 gün aralıksız denizde kalabiliyor.8 Eylül'de Roma'da düzenlenen basın toplantısında konuşan Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Dendias, iki ülke arasında geçen yıl imzalanan işbirliği mutabakatını hatırlatarak ve "İki ülke arasındaki stratejik ve operasyonel birliği için ortak kararlılığımızı o zaman kağıda dökmüştük. Bugün bu temeller üzerine inşa ediyoruz" dedi ve ekledi: "Yunanistan ve İtalya'nın hedefi yalnızca iki geminin transferi değil. Aynı zamanda yakın işbirliği, caydırıcılığımızın güçlenmesi ve Yunan Donanması'nı yeni çağın ihtiyaçlarını karşılar hale getirmek."Dendias alacakları geminin üreticisi olan Fincatieri şirketiyle, fırkateynlerde çeşitli modifikasyonlar yapılmasını görüştüklerini ve bunları son derece güçlü gemiler haline getireceklerini söyledi.Protothema, Yunanistan'ın son fırkateynini 1999'da aldığını ve bu yüzden donanmanın "Güneydoğu Akdeniz'de ortaya çıkan yeni zorluklarla mücadele için" modernizasyona ihtiyaç duyduğunu yazdı.Gazete, Yunanistan'ın 10 gemiden oluşan bir "acil müdahale filosu" kurmayı hedeflediğini de ekledi.Bu filoya A900 ve S100 sınıfı insansız helikopterler de eşlik edecek.Yunanistan basınına göre fırkateynler Yunan donanmasına katıldıktan sonra, ilerleyen onyıllardaki modernizasyonları ise Yunan tersanelerinde yapılacak.Reuters'ın aktardığına göre iki ülkenin geçen yıl imzaladığı anlaşmada Yunanistan'ın iki adet ikinci el Bergamini almak istediği, bunlara ek olarak iki tane daha alma opsiyonu talep ettiği kayda geçmişti.Ajansa göre Yunanistan 2036'ya kadar ordusuna 28 milyar euro harcayarak komşusu Türkiye'yle rekabet içinde kalmak istiyor.Türkiye'de Ağustos ayında Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Türkiye'nin geliştirdiği milli uçak gemisini 2027 sonunda denize indirmek için çalıştıklarını söylemişti.Kocaeli Gölcük'te gerçekleştirilen Teknofest Mavi Vatan etkinliğinde basına yaptığı açıklamada, son yıllarda üretilen Türk donanma unsurlarından övgüyle söz etti."Türkiye artık sadece kıyılarını muhafaza etmekle yetinmiyor. Türkiye kıtalararası küresel bir iddia sahibi" diye ekledi.2.500'e kadar personelin kalabileceği bu gemi 285 metre uzunluğa, 72 metre azami genişliğe, 10,1 metre su çekimine ve 60 bin ton deplasmana sahip olacak.Türkiye'nin bugün elinde bulunan en büyük gemi ise İHA'lar ve helikopterler için kullanılan bir hücum amfibisi olan TGC Anadolu.Uçak gemisi sahibi olan ülkeler yalnızca ABD, Birleşik Krallık, Çin, Fransa, Hindistan, İtalya, Japonya, İspanya ve Rusya.

Kaynak: BBC

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Son Dakika Dünya Yunanistan, İtalya'dan 500 milyon euroluk iki fırkateyn alımı için sözleşme imzaladı - Son Dakika

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