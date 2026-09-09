İran'dan intikam yemini! Hedefte 2 Arap ülkesi var - Son Dakika
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İran'dan intikam yemini! Hedefte 2 Arap ülkesi var

İran\'dan intikam yemini! Hedefte 2 Arap ülkesi var
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İran Devrim Muhafızları Ordusu Deniz Kuvvetleri, ABD’nin İran’a ait petrol tankerlerine yönelik saldırılarının ardından Bahreyn ve Kuveyt limanları yakınındaki petrol tankerlerine tahliye uyarısı yaptı. İran, söz konusu tankerlerin limanda ya da demirde bulunmasına bakılmaksızın hedef alınacağını duyururken, ABD’nin Hark Adası ve Cask açıklarında İran tankerlerini vurduğu bildirildi.

İran Devrim Muhafızları Ordusu Deniz Kuvvetleri, ABD'nin İran'a ait petrol tankerlerine yönelik yeni saldırılarının ardından Bahreyn ve Kuveyt'teki liman ve demirleme bölgelerinde bulunan petrol tankerlerine acil tahliye uyarısı yaptı. İran tarafı, söz konusu tankerlerin limanda ya da demirde bulunmasına bakılmaksızın hedef alınacağını duyurdu.

"GEMİLERİNİZİ DERHAL TERK EDİN"

İran devlet medyasına yansıyan açıklamada, Devrim Muhafızları Donanması'nın Bahreyn ve Kuveyt'teki limanlar ile demirleme sahalarında bulunan petrol tankerlerinin mürettebatına gemilerini derhal terk etmeleri çağrısında bulunduğu belirtildi.

Uyarıda, ABD saldırılarına destek vermekle suçlanan Bahreyn ve Kuveyt'teki limanlarda bulunan tankerlerin İran'ın operasyonlarında hedef haline gelebileceği ifade edildi.

ABD İRAN TANKERLERİNİ YENİDEN VURDU

İran'ın tehdidi, ABD'nin 8 Eylül'de İran'a ait birden fazla petrol tankerine saldırmasının hemen ardından geldi. AP'nin aktardığına göre ABD'li bir yetkili, saldırıların bir Amerikan savaş gemisine yönelik yeni İran füze girişimlerine karşılık gerçekleştirildiğini söyledi.

İran devlet televizyonu da ABD saldırılarının Hark Adası çevresi ile Hürmüz Boğazı'na yakın Cask kıyılarında gerçekleştiğini duyurdu.

HARK ADASI YAKININDAKİ TANKER HEDEF ALINDI

İran medyasına göre ABD güçleri, Hark Adası yakınlarında İran'a ait bir petrol tankerini hedef aldı. Tanker mürettebatının tahliye edildiği ve ilk bilgilere göre can kaybı yaşanmadığı bildirildi. Hark Adası, İran'ın petrol ihracatı açısından en kritik merkezlerden biri konumunda.

CASK KIYILARINDA 2 TANKERE DAHA SALDIRI

İran devlet televizyonu, Hürmüzgan eyaletine bağlı Cask kenti açıklarında da iki petrol tankerinin ABD tarafından hedef alındığını bildirdi. Gemilerde bulunan personelin küçük botlarla kıyıya taşındığı belirtildi.

ABD'nin son saldırılarındaki can kaybı veya yaralanma bilançosuna ilişkin henüz kapsamlı bir resmi açıklama yapılmadı.

5 EYLÜL'DE DE 3 TANKER VURULMUŞTU

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), 5 Eylül'de de İran Devrim Muhafızları'nın iki ABD savaş gemisine balistik füze fırlattığını belirterek buna karşılık üç İran petrol tankerini vurduğunu açıklamıştı.

CENTCOM, Hark Adası açıklarındaki M/T Downy ile Cask yakınlarındaki M/T Stark 1'i devre dışı bıraktığını, Umman Körfezi'ndeki M/T Kylo'yu ise tamamen imha ettiğini duyurmuştu.

BASRA KÖRFEZİ'NDE TANSİYON DAHA DA YÜKSELDİ

İran'ın Bahreyn ve Kuveyt'teki tankerleri doğrudan hedef almakla tehdit etmesi, çatışmanın ticari deniz trafiğine daha fazla yayılabileceğine ilişkin endişeleri artırdı.

Bahreyn, ABD Donanması'nın 5. Filo karargâhına ev sahipliği yaparken, Kuveyt'te de Amerikan askeri varlığı bulunuyor. İran, daha önce de ABD saldırılarına destek verdiğini öne sürdüğü Körfez ülkelerindeki Amerikan askeri tesislerini hedef aldığını açıklamıştı.

HÜRMÜZ'DE TİCARİ GEMİLER DE RİSK ALTINDA

İran'ın son uyarısıyla birlikte bölgedeki gerilim artık yalnızca ABD ve İran askeri unsurlarıyla sınırlı kalmıyor. Petrol tankerlerinin doğrudan hedef gösterilmesi, Hürmüz Boğazı ve Basra Körfezi'ndeki ticari deniz trafiği açısından yeni bir risk oluşturuyor.

Hürmüz Boğazı, küresel petrol taşımacılığının en kritik geçiş noktalarından biri olması nedeniyle çatışmanın burada genişlemesi enerji piyasaları açısından da yakından takip ediliyor.

Dünya, İran, Son Dakika

Son Dakika İran İran'dan intikam yemini! Hedefte 2 Arap ülkesi var - Son Dakika

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