İran Devrim Muhafızları Hürmüz\'de ele geçirdiği ABD denizaltısının görüntülerini paylaştı

İran Devrim Muhafızları Ordusu, Hürmüz Boğazı'nın girişinde düzenlediğini duyurduğu operasyonla ele geçirdiği ABD'ye ait insansız su altı aracının görüntülerini yayınladı. İran'ın paylaştığı görüntülerde aracın, ABD Donanması tarafından kullanılan Dive-LD tipi otonom su altı aracı olduğu belirtildi. ABD tarafından ele geçirme olayına ilişkin henüz bir doğrulama yapılmadı.

ŞAFAK VAKTİ OPERASYON DÜZENLENDİ

İran Devrim Muhafızları Ordusu Donanması, daha önce yaptığı açıklamada Hürmüz Boğazı'nın girişinde şafak vakti "karmaşık bir operasyon" gerçekleştirdiğini ve ABD'ye ait gelişmiş bir insansız su altı aracını tespit ederek ele geçirdiğini duyurmuştu.

İran tarafı, söz konusu aracın ABD filosuna yakın zamanda dahil edilen gelişmiş sistemlerden biri olduğunu belirtirken, ele geçirilen aracın görüntülerinin daha sonra kamuoyuyla paylaşılacağını açıklamıştı.

İRAN GÖRÜNTÜLERİ YAYINLADI

Devrim Muhafızları, operasyonun ardından ele geçirilen insansız su altı aracına ait olduğunu belirttiği görüntüleri yayınladı. İran kaynakları, görüntülerdeki aracın ABD merkezli savunma şirketi Anduril Industries tarafından geliştirilen Dive-LD olduğunu açıkladı.

6 BİN METRE DERİNLİĞE İNEBİLİYOR

Paylaşılan bilgilere göre Dive-LD, yaklaşık 5,8 metre uzunluğa ve 3 ton ağırlığa sahip. Otonom olarak hareket edebilen araç, yaklaşık 10 gün boyunca su altında görev yapabiliyor ve 6 bin metre derinliğe kadar inebiliyor.

Sistem; deniz tabanının haritalanması, mayın tespiti, su altı altyapısı ve boru hatlarının kontrolü ile keşif ve istihbarat faaliyetleri gibi çeşitli görevlerde kullanılabiliyor.

HÜRMÜZ BOĞAZI'NDA GERİLİM

İran'ın ABD'ye ait olduğunu öne sürdüğü gelişmiş bir su altı aracını ele geçirdiğini açıklaması, bölgedeki gerilimin sürdüğü bir dönemde geldi. İran daha önce aracın ele geçirildiğini duyurmuş ancak ilk açıklamasında görüntülerini paylaşmamıştı. Son açıklamayla birlikte Tahran yönetimi, ele geçirdiğini belirttiği aracı ilk kez kamuoyuna gösterdi.