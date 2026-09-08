ABD ordusu, Doğu Pasifik'te "uyuşturucu kaçakçılığını desteklediği" iddiasıyla bir tekneyi batırdı - Son Dakika
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ABD ordusu, Doğu Pasifik'te "uyuşturucu kaçakçılığını desteklediği" iddiasıyla bir tekneyi batırdı

ABD ordusu, Doğu Pasifik\'te "uyuşturucu kaçakçılığını desteklediği" iddiasıyla bir tekneyi batırdı
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ABD Güney Saha Komutanlığı, Doğu Pasifik'te uyuşturucu kaçakçılığına yakıt desteği sağladığını öne sürdüğü bir tekneye müdahale etti; arama yapılıp içindekiler tahliye edildikten sonra tekne batırıldı. Açıklamada teknenin Ekvador'un Los Choneros çetesini desteklediğine dair istihbarat bulguları olduğu iddia edildi.

ABD ordusu, Doğu Pasifik'te uyuşturucu kaçakçılığı faaliyetlerine yakıt desteği sağladığını öne sürdüğü bir tekneye müdahale etti. Teknede arama yapan askerler, içindekileri tahliye ettikten sonra tekneyi batırdı.

ABD Güney Saha Komutanlığı (SOUTHCOM), Doğu Pasifik'te düzenlenen operasyona ilişkin açıklama yaptı.

ABD ASKERLERİ TEKNEYE ÇIKTI

SOUTHCOM'un açıklamasında, söz konusu teknenin "uyuşturucu kaçakçılığı faaliyetlerini desteklemek amacıyla yüzen yakıt ikmal istasyonu olarak faaliyet gösterdiği" öne sürüldü.

ABD askerleri tekneye çıkarak arama yaptı. Teknede bulunan kişilerin tahliye edilmesinin ardından teknenin batırıldığı bildirildi.

LOS CHONEROS İDDİASI

SOUTHCOM, elde edilen istihbaratın teknenin Ekvador'un en yaygın suç örgütlerinden Los Choneros'u desteklediğini gösterdiğini iddia etti.

Operasyonun Doğu Pasifik'te gerçekleştirildiği belirtilirken, açıklamada teknenin uyuşturucu kaçakçılığında kullanılan diğer deniz araçlarına yakıt sağladığı öne sürüldü.

"YARGISIZ İNFAZ" TARTIŞMALARI

ABD ordusunun son dönemde Karayipler ve Pasifik Okyanusu'nda uyuşturucu kaçakçılığı yaptığı iddia edilen teknelere yönelik operasyonları tartışmalara neden oluyor.

Bazı operasyonlarda teknelerin ve teknelerde bulunan kişilerin doğrudan hedef alınması, uluslararası kamuoyunda "yargısız infaz" tartışmalarını beraberinde getiriyor.

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: ABD ordusu, Doğu Pasifik'te "uyuşturucu kaçakçılığını desteklediği" iddiasıyla bir tekneyi batırdı - Son Dakika
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