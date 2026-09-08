Fenerbahçe'nin alamadığı forvetler leblebi gibi gol atıyor - Son Dakika
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Fenerbahçe'nin alamadığı forvetler leblebi gibi gol atıyor

Fenerbahçe\'nin alamadığı forvetler leblebi gibi gol atıyor
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Fenerbahçe'nin yaz transfer döneminde gündemine gelen ancak kadrosuna katamadığı forvetler yeni sezona müthiş başladı. Vangelis Pavlidis 9 maçta 11 gol ve 3 asist, Luis Suarez 5 maçta 4 gol ve 1 asist, Serhou Guirassy ise 3 maçta 2 gol ve 1 asistlik performans sergiledi. Sarı-lacivertlilerin kadrosuna kattığı Romelu Lukaku henüz golle tanışamazken, Vedat Muriqi ise tüm kulvarlarda 7 maçta 3 gol ve 1 asist üretti.

Fenerbahçe'nin yaz transfer döneminde santrfor hattı için yaptığı tercihler, sezonun ilk haftalarının ardından yeniden tartışılmaya başlandı. Sarı-lacivertliler transfer döneminde çok sayıda önemli golcüyle anılırken Luis Suarez, Vangelis Pavlidis ve Serhou Guirassy gibi isimlerin transferleri gerçekleşmedi. Fenerbahçe, forvet hattını Vedat Muriqi ve Romelu Lukaku ile güçlendirdi. Sezonun ilk bölümünde ortaya çıkan rakamlar ise dikkat çekici bir tablo oluşturdu.

PAVLIDIS 9 MAÇTA 14 GOLE KATKI VERDİ

Fenerbahçe'nin transfer döneminde gündemine gelen isimlerden Vangelis Pavlidis, sezona fırtına gibi başladı. Yunan golcü şu ana kadar çıktığı 9 karşılaşmada 11 gol atıp 3 asist yaparak toplam 14 gole doğrudan katkı sağladı.

Fenerbahçe'nin alamadığı forvetler leblebi gibi gol atıyor

SUAREZ VE GUIRASSY DE HIZLI BAŞLADI

Sarı-lacivertlilerin gündemindeki bir diğer santrfor Luis Suarez de ilk 5 karşılaşmasında 4 gol ve 1 asist üretti. Kolombiyalı forvet böylece 5 maçta 5 gole doğrudan etki etti. Suarez'in Fenerbahçe'nin transfer hedefleri arasında bulunduğuna dair yaz döneminde haberler çıkmıştı. Serhou Guirassy ise 3 maçta 2 gol ve 1 asistlik performans ortaya koydu. Guirassy'nin de yaz transfer döneminde Fenerbahçe'nin santrfor adayları arasında bulunduğu kamuoyuna yansımıştı. Böylece Fenerbahçe'nin kadrosuna katamadığı üç forvet, toplam 17 maçta 17 gol ve 5 asistle 22 gole doğrudan katkı verdi.

LUKAKU HENÜZ GOLLE TANIŞAMADI

Fenerbahçe'nin büyük beklentilerle kadrosuna kattığı Romelu Lukaku ise henüz aradığı başlangıcı yapamadı. Belçikalı yıldız, Fenerbahçe formasıyla şu ana kadar 5 resmi karşılaşmada süre almasına rağmen gol veya asist üretemedi. Süper Lig'de üç karşılaşmada toplam 73 dakika sahada kalan Lukaku'nun henüz ilk 11'de başlamadığı görülüyor.

Fenerbahçe'nin alamadığı forvetler leblebi gibi gol atıyor

VEDAT MURIQI 3 GOL ATTI

Vedat Muriqi'nin rakamları Lukaku'ya göre daha iyi olsa da Pavlidis'in müthiş başlangıcının gerisinde kaldı. Kosovalı santrfor, Süper Lig'deki 4 karşılaşmada 2 gol ve 1 asist kaydetti. Muriqi, Şampiyonlar Ligi elemelerinde de Lyon karşısında bir gol buldu. Böylece Fenerbahçe formasıyla tüm kulvarlarda çıktığı 7 maçta 3 gol ve 1 asistlik katkı sağladı.

Fenerbahçe'nin alamadığı forvetler leblebi gibi gol atıyor

ALAMADIKLARI SEZONA FIRTINA GİBİ BAŞLADI

Fenerbahçe'nin transfer döneminde gündemine gelen ancak kadrosuna katamadığı forvetlerin performansı şöyle:

  • Vangelis Pavlidis: 9 maç, 11 gol, 3 asist – 14 gole katkı
  • Luis Suarez: 5 maç, 4 gol, 1 asist – 5 gole katkı
  • Serhou Guirassy: 3 maç, 2 gol, 1 asist – 3 gole katkı

FENERBAHÇE'NİN ALDIĞI FORVETLER

Sarı-lacivertlilerin kadrosuna kattığı forvetlerin performansı ise şöyle:

  • Vedat Muriqi: 7 maç, 3 gol, 1 asist – 4 gole katkı
  • Romelu Lukaku: 5 maç, 0 gol, 0 asist – Gol katkısı yok

Fenerbahçe'nin alamadığı üç santrfor 17 gol ve 5 asist üretirken, kadroya katılan Muriqi ile Lukaku'nun toplamı şu ana kadar 3 gol ve 1 asistte kaldı. Sezonun çok erken bir bölümünde olunmasına rağmen özellikle Pavlidis'in 9 maçta 14 gole doğrudan katkı sağlayan performansı, Fenerbahçe'nin yaz dönemindeki forvet tercihlerini yeniden tartışmaya açacak cinsten.

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Son Dakika Spor Fenerbahçe'nin alamadığı forvetler leblebi gibi gol atıyor - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • Oğuzhan Bulut Oğuzhan Bulut:
    Lukaku inşaattta 5. Kata kum taşıyan inşaatçılar gibi Kerem aktürkoğlu ederson Lukaku semedo bunların gönderilmesi lazım 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
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