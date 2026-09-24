Bir döneme damga vurmuştu! Şoför Leyla'nın son halini görenler şaşırdı - Son Dakika
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Bir döneme damga vurmuştu! Şoför Leyla'nın son halini görenler şaşırdı

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Bir döneme damga vurmuştu! Şoför Leyla\'nın son halini görenler şaşırdı
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Akasya Durağı dizisinde canlandırdığı şoför Leyla karakteriyle hafızalara kazınan Ayça İnci, yıllar sonraki görünümüyle dikkat çekti. Dizideki haliyle bugünkü görüntüleri karşılaştırılan oyuncunun değişimi gözlerden kaçmadı.

Bir dönemin sevilen yapımlarından Akasya Durağında şoför Leyla karakterine hayat veren Ayça İnci, yıllar sonra değişimiyle dikkat çekiyor. 2008 yılında yayın hayatına başlayan ve uzun süre ekranlarda kalan dizinin unutulmaz karakterlerinden biri olan Leyla'yı canlandıran İnci'nin, o dönemki görüntüleriyle son hali arasındaki değişim dikkat çekti.

YILLAR İÇİNDEKİ DEĞİŞİMİ DİKKAT ÇEKTİ

Akasya Durağı'nda koyu renk saçları ve kendine özgü tarzıyla izleyicinin karşısına çıkan Ayça İnci, aradan geçen yılların ardından farklı görünümüyle objektiflere yansıdı. Oyuncunun geçmiş yıllardaki görüntüleri ile son fotoğrafları yan yana getirildiğinde değişimi belirgin şekilde görülüyor.

ŞOFÖR LEYLA KARAKTERİYLE HAFIZALARA KAZINDI

Ayça İnci, Akasya Durağı'nda canlandırdığı Leyla karakteriyle geniş bir izleyici kitlesi tarafından tanındı. Dizinin üzerinden yıllar geçmesine rağmen oyuncu, halen bu karakteriyle hatırlanan isimler arasında yer alıyor.

AYÇA İNCİ KİMDİR?

Emektar sinema oyuncusu Bilal İnci'nin torunudur. Aynı zamanda kardeşi Ayçin İnci de oyuncudur. Lise eğitimi sırasında reklam filmleri ve müzik kliplerinde oynayarak kamera karşısına geçen sanatçı, 16 yaşındayken Kartal Tibet'in yönettiği "Borsa" adlı TV dizisinde ilk rolünü aldı.

Bir döneme damga vurmuştu! Şoför Leyla'nın son halini görenler şaşırdı
Bir döneme damga vurmuştu! Şoför Leyla'nın son halini görenler şaşırdı
Bir döneme damga vurmuştu! Şoför Leyla'nın son halini görenler şaşırdı
Bir döneme damga vurmuştu! Şoför Leyla'nın son halini görenler şaşırdı
Bir döneme damga vurmuştu! Şoför Leyla'nın son halini görenler şaşırdı
Bir döneme damga vurmuştu! Şoför Leyla'nın son halini görenler şaşırdı
Bir döneme damga vurmuştu! Şoför Leyla'nın son halini görenler şaşırdı
Akasya DurağıAyça İnciMagazinSon Dakika

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