Arda Güler, Şampiyonlar Ligi\'nde yok! Mourinho “Kusura bakma” deyip açıkladı

Şampiyonlar Ligi'nde 2026/27 sezonunun ilk haftasında Real Madrid ile Inter karşı karşıya gelecek. Santiago Bernabeu'da oynanacak mücadele öncesinde Real Madrid Teknik Direktörü Jose Mourinho açıklamalarda bulundu. Mourinho, karşılaşmada Arda Güler, Eduardo Camavinga ve Bernardo Silva'dan yararlanamayacağını söyledi.

ARDA GÜLER KART CEZALISI

Milli futbolcu Arda Güler, kart cezası nedeniyle Inter karşısında forma giyemeyecek. Arda, geçen sezon Real Madrid'in Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanşında Bayern Münih'e 4-3 mağlup olarak elendiği karşılaşmanın ardından kırmızı kart görmüştü. Milli yıldız, bu nedenle yeni sezonun ilk Şampiyonlar Ligi karşılaşmasını kaçıracak.

“ÜÇÜ DE KADRODA OLMAYACAK”

Basın toplantısında Mourinho'ya Arda Güler, Camavinga ve Bernardo Silva'nın yokluğunda orta sahada Trent Alexander-Arnold'a görev verip vermeyeceği soruldu.

Portekizli teknik adam, planını rakibine açık etmek istemediğini belirterek şu yanıtı verdi:

“Kusura bakma ama bu konuda sana hiçbir şey söylemeyeceğim. Lafı dolandırıp dakikalarca konuşabilirim tabii, ama durum net: Üçü de (Bernardo, Camavinga ve Güler) kadroda olmayacak.”

“SANA HİÇBİR RENK VERMEYECEĞİM”

Mourinho, elinde farklı alternatifler bulunduğunu ancak Inter karşısındaki tercihini açıklamayacağını vurguladı:

“Algoritma böyle karar verdi. Sorunun gayet yerinde olduğunu biliyorum, zaten sormanı da bekliyordum; ama yapacak bir şey yok, şartlar bu. Elimizde beş farklı seçenek var ve istersek oturup hepsini tek tek konuşabiliriz, fakat eninde sonunda sana hiçbir renk vermeyeceğim.”

Böylece Real Madrid, Şampiyonlar Ligi'ndeki sezonun ilk maçına Arda Güler'in de aralarında bulunduğu üç önemli orta saha oyuncusundan yoksun çıkacak.