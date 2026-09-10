Canlı anlatım: Maçta heyecan çok yüksek

Temsilcimiz Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında sahasında İtalya'nın Roma takımıyla karşılaşıyor.

İLK 11'LER

Fenerbahçe: Ederson, Mert Müldür, Skriniar, Ake, Brown, Kante, İsmail, Bartuğ, Kerem, Greenwood, Muriqi.

Roma: Svilar, Rensch, Mancini, N'Dicka, Hermoso, Wesley, Kone, Cristante, Dybala, Soule, Malen.

CANLI ANLATIM:

15' Greenwood soldan çalımlarla ceza sahasına doğru ilerledi. Roma savunması araya girerken kaleci Svilar çıkarak topu kontrol etti.

14' Temsilcimiz Fenerbahçe oyuna ortak olmaya başladı. Sarı-lacivertliler kontrollü paslarla oyunun temposunu eline almaya çalışıyor.

12' Kante harika bir pasla hücumu başlattı. Muriqi’nin pasında Kerem soldan etkili geldi, şutunu çekti; Svilar gole izin vermedi. Fenerbahçe sağlı sollu ataklarla baskısını artırmaya başladı.

10' Greenwood sağ kanattan çalımlarla ilerledi, pasını Bartuğ’a aktardı. Bartuğ’un şutunda Svilar topu kontrol etti.

8' Roma maçın başından bu yana uzun toplarla çıkmaya çalışıyor. Cristante’nin pası bu kez isabetli olmadı, taç atışını Fenerbahçe kullanacak.

6' Ederson uzun oynadı. Muriqi, N’Dicka ile birlikte hava topuna yükseldi; hakem Roma lehine faul kararı verdi.

4' Hermoso’nun uzun pasında Brown araya girdi ve topu Ederson’a döndü.

3' Cristante’nin pası hızlı olunca top kontrolümüz dışında auta çıktı.

2' Roma, pas yaparak hücum organizasyonu geliştirmeye çalışıyor

1' Karşılaşmada ilk düdük çaldı. Temsilcimiz Fenerbahçe'ye sonsuz başarılar dileriz.